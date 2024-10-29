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    綠委提案反滲透法增訂政黨解散條款 王鴻薇怒譙沈發惠糗罵錯人

    綠委邱志偉提出《反滲透法》修法，王鴻薇29日卻點名沈發惠飆罵，結果最後才發現自己罵錯人。（記者劉信德攝）

    綠委邱志偉提出《反滲透法》修法，王鴻薇29日卻點名沈發惠飆罵，結果最後才發現自己罵錯人。（記者劉信德攝）

    2024/10/29 18:27

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為深化台灣民主防衛機制，嚴防中國滲透，民進黨有立委近日提出《反滲透法》修法草案，擬於第8條條文增訂若有政黨行為確定觸犯國安，應聲請憲法法庭為政黨解散之判定。國民黨跳腳，藍委王鴻薇今天（29日）更在程序委員會上飆罵綠委沈發惠，沒想到罵到後來才發現罵錯人，提案的人是綠委邱志偉。

    現行《反滲透法》第8條條文規定，法人、團體或其他機構受滲透來源指示、委託或資助，從事違反公投、遊說、集會遊行、選舉罷免規定者，處罰其行為負責人；對該法人、團體或其他機構，並科以各條所定的罰金或處以罰鍰。邱志偉近日提出修法草案，擬於該條文增訂當政黨違反國安相關法規，並已明確有害我國憲政秩序，應在「反滲透法」內明訂相關授權，要求主管機關內政部未來在法院判決定讞之後，政黨的行為觸犯國安者，應聲請憲法法庭為政黨解散之判定。

    邱志偉直言，根據法院判決，國內已有政黨與「反滲透法」所稱的境外敵對勢力合作，意圖干預我國選舉。若僅對政黨科處罰金或罰鍰，不足以產生威嚇效果，應逕行移交憲法法庭審理，終止政黨運作，以避免干預我國的憲政秩序及國家安定。

    對此，王鴻薇今天在程序委員會上批評，「要怎麼樣的擴權，民進黨才能夠滿意呢？我們的另外一位召委（指沈發惠），他提出只要有國安疑慮，可以解散政黨？所以只要看你不順眼，只要覺得你有疑慮，我還可以把你的政黨給解散！我們是要變集權國家嗎？如果我們用這樣的一個立法，可以讓行政權無限的擴大，扣人家紅帽子不成，就影響你的選舉，影響選舉不成，還要解散你的政黨！」

    王鴻薇飆罵了將近3分鐘，但在她發言時，綠營一片譁然，酸她罵錯人，因為提案的人是邱志偉，「搞錯了啦！3分鐘可以造謠3次不簡單欸！」而王鴻薇發現自己從頭到尾都罵錯人後超尷尬，但仍嘻笑著說：「那對不起，是邱志偉，拍謝拍謝！大家稍安勿躁，我真的要跟我們的沈發惠委員鄭重道歉。」

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