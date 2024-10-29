范斯：對美而言 台灣比烏克蘭還重要

美國共和黨副總統候選人范斯廿六日在一段Podcast節目上，質疑烏克蘭對美國戰略利益的重要性，並且直言生產晶片的台灣比烏克蘭更重要。（美聯社檔案照）

2024/10/29 05:30

〔政治中心／綜合報導〕中央社報導，美國共和黨副總統候選人范斯廿六日在一段Podcast節目上，質疑烏克蘭對美國戰略利益的重要性，並且直言生產晶片的台灣比烏克蘭更重要，萬一中國拿下台灣，對我們真的很不利。

范斯是美國共和黨總統候選人川普的副手搭檔。基輔獨立報報導，范斯在「提姆狄倫秀」（The Tim Dillon Show）上指出，烏克蘭的重要性不如其它地區、尤其是台灣，因為台灣是全球半導體生產的領導者。

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Podcast節目主持人、美國單口喜劇演員提姆狄倫向范斯問及有關外交政策在內等許多話題時，范斯回答說：「我對俄烏（戰爭）的整體論點是，俄國根本不該侵略烏克蘭，許多無辜的人遭到殺害…。」

范斯說：「我們的利益在於和平。但部分原因在於，我認為烏克蘭對我們的重要性低於全球其它地區，對吧？我只是說出心中的想法。」

范斯話鋒一轉說：「台灣生產這麼多電腦晶片，這是所有經濟成長的推手，萬一中國拿下台灣，對我們將真的很不利。」

今年七月在共和黨全代會正式接受提名為副總統候選人的范斯，向來直言不諱反對美國援助烏克蘭。他一再表示，自己「並不關心烏克蘭」。

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