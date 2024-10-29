國會擴權法案多數違憲》民進黨團籲藍：勿成違憲政黨

針對立法權釋憲案的結果，國民黨立法院黨團昨表示，絕不配合綠色大法官的憲法判決要求修法。民進黨立院黨團則呼籲國民黨不要成為違憲政黨。（記者方賓照攝）

2024/10/29 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對憲法法庭判決國會擴權法案大部分條文違憲，立法院國民黨團總召傅崐萁昨揚言「不會配合綠色大法官的憲法判決要求修法」。對此，民進黨團強調，恪遵憲法是立院必須善盡的忠誠義務，過去修真調會條例、NCC組織法、同婚專法皆然，呼籲國民黨不要成為違憲政黨。

「你又尸位素餐了嗎？」民進黨團幹事長吳思瑤強調，恪遵自己國家的憲法，並於大法官釋憲後進行必要的修法，是立院必須善盡的憲法忠誠義務，目前最重要的是要修回這些法律；去詆毀大法官、告洋狀，根本就不是立院現在該做的事。

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吳思瑤舉例，大法官釋字第五八五號解釋之後，立院修正了真調會條例；釋字第六一三號解釋後，也導正藍白要把政治力帶入獨立機關NCC；釋字第七四八號解釋後，也促成同婚專法立法。

吳思瑤也重申民進黨團的五大主張，包括停止詆毀大法官、依憲判意旨儘速審查相關人事同意權案、停止違憲調閱小組、停止修惡憲法訴訟法、啟動「立法院職權行使法」等修法，可以當「違憲更生人」，不要再當「違憲累犯」。她說，立院職權就是立法權和預算權，所以把法修好，好好審預算，才是現在該做的。

民進黨團書記長蔡易餘說，每一個機關都有必須合憲的義務，立法機關亦然。這次修法可以看出藍白在推的「國會擴權法案」，根本就是明顯違憲，大法官是用「即刻失效」的文字，因此現在就有必要立即啟動修法讓它合憲。

蔡易餘指出，傅崐萁開記者會訴諸國際，說國民黨不願遵守中華民國憲法，這真的很荒謬，因為這部憲法是當年國民黨從中國帶來台灣，在台灣也已落地生根七十餘年，傅的言論愈來愈像是在破壞中華民國的民主憲政，這樣下去，會讓國民黨變成一個違憲政黨。若藍白要繼續反抗、拒絕修法，讓法律保持違憲狀態，會讓整個政黨變成違憲政黨，這並非國家之福。

翁稱不必遵守釋憲結果 綠：快辭立委

此外，對於國民黨立委翁曉玲聲稱，立院沒有遵守憲法法庭判決的義務。民進黨團副幹事長洪申翰強調，若不打算遵守憲法，請立即辭去立委；立委的職權來自於憲法，不打算遵守憲法的立委，憑什麼繼續擁有立委的權力？

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