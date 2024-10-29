COP29於11月亞塞拜然揭幕 外交部喊話不應以政治因素排除台灣

外交部發言人劉永健喊話，因應氣候變遷創設的UNFCCC不應以任何政治因素排除台灣，呼籲世界各國支持台灣參與COP29。（記者黃靖媗攝）

2024/10/29 14:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第29屆締約方大會（COP29）將於11月11日至22日在亞塞拜然舉行，台灣再度被排除在外。外交部發言人劉永健喊話，因應氣候變遷創設的UNFCCC不應以任何政治因素排除台灣，呼籲世界各國支持台灣參與COP29。

環境部長彭啓明日前受訪表示，由於亞塞拜然立場親中，他們不希望在敏感時間點製造事端，他會留在台灣，不會赴亞塞拜然參與COP29。

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劉永健今（29）日於外交部例行記者會表示，氣候變遷的衝擊會影響每個人，無人可以倖免，為因應氣候變遷所創設的UNFCCC及巴黎協定等機制也不應該以任何政治因素排除台灣。

劉永健表示，台灣積極承擔國際責任，如同其他國家，而排除台灣參與是世界的損失，我國呼籲各國支持台灣以「専業、務實、有貢獻」的精神參與今年的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會。

另一方面，彭啓明日前接受日媒「日經亞洲」專訪表示，台灣將運用科技專長，支持正式邦交國及理念相近國家發展與強化氣候韌性。對此，劉永健表示，氣候變遷的減緩與調適是新興的重要國際議題，也是台灣具優勢的項目，外交部推動「總合外交」，部長林佳龍並提出「七大旗艦計畫」，其中包括「新能源及碳權合作」項目，外交部已與環境部研商，將組成跨部會工作小組，就「新能源與碳權合作」議題研究與盤點國內外法規、碳權跨國交易制度、檢視友邦碳權開發潛力等面向，討論具體可行方案。

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