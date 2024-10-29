中國對台封鎖引發能源危機？ 卓榮泰：持續增加安全儲量

行政院長卓榮泰（左）、經濟部長郭智輝備詢。 （記者劉信德攝）

2024/10/29 18:13

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今（29）日於立法院院會質詢時關切，台灣能源安全儲量問題，強調中國改變軍演方式，若對台封鎖恐有能源危機，籲政府未雨綢繆。行政院長卓榮泰答詢時說，政府一定會持續增加安全儲量，其途徑包含增加接氣站、接氣廠、增加船次及班次等都在未來的計畫中。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。莊瑞雄質詢時指出，台灣將近96％能源供應要仰賴進口，近日看到中國軍演改變方式，擬對台台灣實施封鎖，若台灣一旦遭遇封鎖、禁運，台灣能源一定會面對很大的風險，如何維持穩定安全的能源供應，政府應未雨綢繆。

請繼續往下閱讀...

面對莊瑞雄詢問，台灣能源儲存量為何？經濟部長郭智輝表示，名目上天然氣是8天、煤炭42天，但因為是國安問題不能講太詳細。

莊瑞雄續指，針對能源儲備，日本是36天，而在俄烏戰爭時，歐盟向會員國建議應維持30到90天的戰略石油儲備；台灣卻只有8天應該要未雨綢繆來做進一步因應。

卓榮泰表示，未來政府會持續增加安全儲量，數字正在研議中，其途徑包含增加接氣站、接氣廠、增加船次及班次等都在未來的計畫中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法