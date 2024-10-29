為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國對台封鎖引發能源危機？ 卓榮泰：持續增加安全儲量

    行政院長卓榮泰（左）、經濟部長郭智輝備詢。 （記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰（左）、經濟部長郭智輝備詢。 （記者劉信德攝）

    2024/10/29 18:13

    〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今（29）日於立法院院會質詢時關切，台灣能源安全儲量問題，強調中國改變軍演方式，若對台封鎖恐有能源危機，籲政府未雨綢繆。行政院長卓榮泰答詢時說，政府一定會持續增加安全儲量，其途徑包含增加接氣站、接氣廠、增加船次及班次等都在未來的計畫中。

    立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。莊瑞雄質詢時指出，台灣將近96％能源供應要仰賴進口，近日看到中國軍演改變方式，擬對台台灣實施封鎖，若台灣一旦遭遇封鎖、禁運，台灣能源一定會面對很大的風險，如何維持穩定安全的能源供應，政府應未雨綢繆。

    面對莊瑞雄詢問，台灣能源儲存量為何？經濟部長郭智輝表示，名目上天然氣是8天、煤炭42天，但因為是國安問題不能講太詳細。

    莊瑞雄續指，針對能源儲備，日本是36天，而在俄烏戰爭時，歐盟向會員國建議應維持30到90天的戰略石油儲備；台灣卻只有8天應該要未雨綢繆來做進一步因應。

    卓榮泰表示，未來政府會持續增加安全儲量，數字正在研議中，其途徑包含增加接氣站、接氣廠、增加船次及班次等都在未來的計畫中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播