藍委牛煦庭提台電負擔沉重 卓榮泰：2年內讓財務狀況好轉

行政院長卓榮泰赴立院進行「能源配比及電價政策」專案報告及備詢。（記者劉信德攝）

2024/10/29 14:14

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。國民黨立委牛煦庭質詢時指出，台電去年因原物料大漲，大幅虧損2469.7億元，即使現在國際原料價格趨於平緩，台電的購電支出卻大幅膨脹至3518億元，負擔依然沉重。對此，經濟部長郭智輝表示，支出大幅上漲的主因是補貼綠電政策。

卓榮泰也說，綠電的初期成本當然很高，希望成熟開發之後，電價能趨於穩定，其他是關於成本的支出，經濟部一直要求台電能夠在嚴謹的管控下，2年內讓台電財務狀況好轉。

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牛煦庭指出，為了補足台電財務缺口，政府近3年補助台電5000億元，包含去年經濟部1500億、疫後特別預算500億，今年經濟部1000億，以及今年新增預算與明年預算各1000億。牛煦庭直言，沒有財務規劃，漲價、撥補都會沒完沒了，最終都是人民負擔。他並要求政府應該要做台電4年財務規劃，否則將沒有任何討論標準。

卓榮泰表示，這一次產業電價調整比例稍微高一點，台電經過3年幾乎30％的調整電價，卻沒有反映在售電成本中，民生電價也偏低，政府透過補貼方式，逐漸反映成本，補貼政策持續減緩下來，讓台電財務能夠健全。

對於財務規劃的時間表，卓榮泰說，部長郭智輝能夠督促台電，用企業精神來做；郭智輝也說，謝謝委員指教，他來以後發現公務的預算，跟在民間的作法完全不一樣。「可以做得到，要回去跟台電溝通一下。」卓揆表示，希望台電提出一個完整未來幾年的財務規劃，說明政策何時改變，何時達成財務平衡。

牛煦庭提及，目前造就電價困境是三頭馬車，「民生」、「產業」、「財政」，三者只能顧其二，過去，為了顧及民生和產業，就勢必要犧牲財政；如今，隨著台電財政問題浮上檯面，無法忽視，維持財政的前提下，如何取捨？

郭智輝回應，要照顧國人，是出口的產業要負擔，因為他的成就是來服務外國人，我們要照顧國人，這是第一要件，其次，產業我們幫助他有競爭力，是必要的成本，讓他們比鄰近國家成本更低的話，相對就有競爭力，這是基本原則。

卓榮泰說，產業也要讓他有合理的負擔，像這次就是狀況沒那麼好的產業，凍漲或半漲。

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