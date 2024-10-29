卓冠廷為環狀線槓上李四川 柳采葳酸：現在就把他當新北市長？

國民黨台北市議員柳采葳批評民進黨，現在就把李四川當成新北市長假想敵。（資料照）

2024/10/29 17:39

〔記者蔡思培／台北報導〕捷運新北環狀線因地震受損，新北市議員卓冠廷昨天批評新北市尚未釐清原因與責任前，就答應支付修復經費，也質疑曾任新北市副市長的台北市副市長李四川將責任丟給新北。對此，國民黨台北市議員柳采葳說，當初是新北決定市民優先才墊付經費；她也批評，民進黨現在就把李四川當成新北市長假想敵，卓冠廷是在幫民進黨可能人選林右昌做最後掙扎。

柳采葳質疑，卓冠廷是不是現在就把李四川當成是新北市長？就算求才若渴也不用這麼急。她說，當初就是新北決定先市民優先，以墊付方式保障市民安全，若沒先墊付捷運出問題，是民進黨議員要負責嗎？

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柳采葳也說，民進黨現在就把李四川當假想敵，卓冠廷急著出來打李四川，就是幫林右昌在罷樑後找稻草人，幫林右昌與正國會做最後掙扎。

台北市政府今天也發聲明回應環狀線爭議，環狀線第一階段營運行政契約，明訂營運盈虧及重置費用由新北市政府負擔，環狀線第一階段2023年5月已移轉新北市政府營運；且雙北之前簽定委託興建、營運契約，皆由首長為之。北市府也呼籲卓冠廷不要為了選舉進行假想，做政治操作。

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