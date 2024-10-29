核電3原則門檻超高 卓榮泰：2030是關鍵年

行政院長卓榮泰（左）29日表示，新的核能技術還不知道會發展到何種程度，2030年可能是非常關鍵的一年，現在正在努力觀察中。右為經濟部長郭智輝。 （記者劉信德攝）

2024/10/29 15:56

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今（29日）於立法院院會報告指出，有關核能議題，須滿足核安、核廢處理及社會共識「核電3原則」，若3項前提都滿足，則可進入討論階段。民進黨立委邱志偉質詢時指出，這3項前提都是高門檻，3項前提都要滿足，變成超高門檻，要發展核電的門檻變得非常高。對此，卓揆表示，新的核能技術還不知道會發展到何種程度，2030年可能是非常關鍵的一年，現在正在努力觀察中。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。邱志偉詢問，「核電3原則」看起來是屬於比較抽象的前提，是否有較科學的標準數據？對此，卓榮泰表示，最難的是社會共識，社會上對使用核電、不用核電的討論空間是不多的；對此，邱志偉說，那很多前提無法達成，無法達成就沒辦法發展核電。

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卓榮泰表示，所以現在兩條路，以後除了開放新核能技術，目前核三廠的問題，行政院必須依法行政，明年5月17日就必須除役，現在核管法就是這樣規定，至於是不是有可能變動完全不知道，現在就是依法行政。

邱志偉質詢也指出，台電虧損嚴重，政府今年和明年各編列1千億，是否要彌補民生住宅凍漲的缺口？卓榮泰表示，撥補的預算經費不完全是這個部分，還有一部分是針對韌性電網。

邱志偉指出，國民黨主席朱立倫堅決反對這2000億元的撥補，國民黨團大概也不會支持，如果這2千億立法院沒通過，會有什麼影響？卓榮泰表示，台電的財務狀況跟我們所預估的又不一樣，撥補政策不能夠落實，台電的財務狀況又持續的擴大，將來要做如何的調整，電價審議委員會就會有他的考量。

邱志偉聞言表示，擴大如果到不可逆，台電可能就破產了。對此，卓榮泰說，政府不希望這樣子，所以現在只有努力，希望相關預算跟追加預算都能夠通過。

另外，邱志偉也詢問，用電大戶條款什麼時候會出爐，本來是兩年之內要提出，目前5千瓩以上是用電大戶，2003年能源署就要提出檢討報告，到現在還是沒有，檢討報告什麼時候會提出來，門檻會不會提高？法令是兩年檢討一次，門檻跟綠電的比例要不要調整，到底有沒有方向？

經濟部長郭智輝表示，會滾動式調整，回去後馬上了解；卓榮泰補充，再生能源發展條例中，有一個條文規定，用電契約容量達到5千瓩以上的電力用戶，自己要有再生能源的發電設備、儲能設備，或購買一定的綠電。

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