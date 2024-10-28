國民黨擬開國際記者會譙大法官 王定宇：會回應的只有中國

國民黨不滿大法官針對國會擴權法案的釋憲結果，揚言召開國際記者會，王定宇酸會回應的大概只有中國。（資料照）

2024/10/28 23:45

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭上25日裁定國會擴權法案大部分條文違憲，國民黨立院黨團28日召開「大法官閹割立法院 憲政體制崩毀」記者會，表明不服釋憲結果，還說將召開國際記者會向外界控訴台灣大法官胡來。對此，民進黨立委王定宇出言狠酸，會回應藍白的「國際」大概只有中國。

藍營黨團28日上午在議場門口舉行「大法官閹割立法院 憲政體制崩毀」記者會，譴責大法官針對國會擴權法案的釋憲結果，閹割國會監督政府權利。藍營更放話，正研議召開國際記者會，讓國際知道台灣大法官淪為執政黨「東廠」，讓台灣民主倒退，黨團不會屈服在總統賴清德的淫威下，也不會配合「綠色大法官」要求的修法。

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對此，王定宇同日再臉書發文酸，「在台灣鬧笑話還不夠，得要透過告洋狀搞國際級笑話才過癮嗎？白藍聯手搞出『沒收討論、黑箱程序、違憲擴權』前，歐洲商會、美國前AIT處長等國際學者、台灣法學界、律師公會都提醒藍白不要亂搞，現在被憲法法庭裁判違憲了，竟然還要向國際再鬧一次笑話？」

王定宇直言，「我先預判，全地球會回應中國國民黨、民眾黨訴求的……只會有『中國國台辦』，大家等著看吧！而且中國還是個中共獨裁專政的體制，聲援所謂憲法法庭裁判違憲，真的是笑話中的笑話！」

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