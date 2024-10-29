政府持續進行綠能掃黑 卓榮泰：已偵辦136案、起訴91人

行政院長卓榮泰赴立院進行「能源配比及電價政策」專案報告及備詢。（記者劉信德攝）

2024/10/29 11:52

〔記者謝君臨／台北報導〕政府積極推動再生能源，行政院長卓榮泰今（29）日赴立法院院會報告指出，政府推動再生能源有兩大重點，一是增加設置量能，另一是嚴格杜絕不法。在打擊綠能犯罪部分，據統計，檢察機關自2021年1月到今年9月底，已偵辦了136案，羈押33人，起訴91人，並查扣不法所得。綠能掃黑是持續的工作重點。

立院今邀請卓榮泰率相關部會首長就「能源配比及電價政策」進行專案報告，並備質詢。有關政府積極推動再生能源部分，卓榮泰舉出4部分。

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他說，在太陽光電部分，截至今年8月，太陽光電裝置容量已達13.6GW，針對屋頂型太陽光電可廣泛設置於農業、工業、公有及民間屋頂，目前已完成8.6GW，後續透過增訂「再生能源發展條例」第12-1條，明確規範一定規模的新建物應設置光電，以增加設置量能。整體太陽光電設置量以2026年達成20GW為目標。

卓榮泰說，政府長期致力杜絕不法行為。2021年8月，政府就已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，打擊綠能犯罪。今年6月，最高檢察署再聯合調查局、廉政署，執行「靖平專案：綠能掃黑肅貪」，跨機關積極偵辦綠能犯罪。

卓榮泰表示，未來，各相關部會將針對「持續強化司法與產業合作平台」、「設立獎金鼓勵檢舉」、「簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧」及「訂立綠能產業透明回饋機制」等項目，研議具體有效的相關機制。

離岸風電部分，卓榮泰指出，截至今年8月離岸風電裝置容量已達2.7GW，我國參考國際離岸風電發展趨勢，以「先示範、次潛力、後區塊」三階段逐步穩健推動發展，第一階段示範、第二階段潛力場址累計已有6座離岸風場完工。整體離岸風電設置量以2028年達成7.9GW為目標。

地熱部分，卓榮泰說，截至今年8月，地熱裝置容量已達7MW，經濟部地礦中心依科學模型推估淺層地熱（1至3公里深）潛在蘊藏量約1GW；深層地熱（3至6公里深）蘊藏量約為40GW。截至今年8月，已於宜蘭清水、台東金崙等地累計設置達6個淺層地熱案場，後續於全台包括大屯山、花蓮瑞穗等10大地熱潛能區進行探勘，加速淺層地熱開發。

卓榮泰也說，政府也積極布局深層地熱開發，將引進國際相關技術，進行技術驗證及建置示範案場，中油公司已於10月在宜蘭員山開始鑽探我國第一口4000公尺地熱深井。

水力發電部分，卓榮泰表示，截至今年8月，水力發電裝置容量已達2.1GW，既有水力發電主要於德基水庫、翡翠水庫等大型水庫設置發電機組，水力發電較易受水文狀況影響，近兩年水力發電量平均約48億度，約占全國發電的1.7%。未來將推動對環境影響低的小水力發電，目前已掌握23個小水力發電案場。

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