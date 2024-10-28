清潔隊員颱風天出勤「加1補1」 黃偉哲：明年編預算會考量

清潔隊員在颱風假期間出勤勞動條件，南市府將全面評估，確保公平性與合理性。（圖由南市府提供）

2024/10/28 18:36

〔記者蔡文居／台南報導〕針對清潔隊員颱風假期間出勤，台南市目前採取讓清潔隊員選擇領取加班費或是補休，而台北、桃園及台中則加發1天工資跟1天補休，台南市是否跟進比照？南市環保局長許仁澤表示他個人支持。市長黃偉哲則表示，基於公平性問題，會納入所有颱風天出勤的市府團隊來研擬，明年編列預算時會來考量。

南市議員陳怡珍今天總質詢指出，清潔隊員們平時負責維護乾淨整潔的市容，是最功不可沒的一群人，在颱風期間還要犧牲休假，冒著危險清理颱風造成的樹木倒塌與廢棄物，協助搶通城市的主要幹道。希望市府比照台北市、桃園市、台中市的清潔隊員在颱風假期間出勤作法，規劃「加1補1」的較優勞動條件，並全面檢視颱風天出勤所有市府團隊的勞動條件，以慰勞他們在颱風天值勤辛勞。

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南市環保局長許仁澤表示，這部份清潔隊員工會先前已提出要求，他個人是支持。

市長黃偉哲表示，對於所有在颱風天辛勤工作的清潔隊員非常感謝，然而跟進其他縣市的加1補1制度涉及的範圍非常廣泛，市府需要考量中央法規的適用性，並兼顧其他在颱風天執勤的工作人員，例如警消人員和公務人員等。他強調，市府將在經費許可的前提下，召集相關單位進行全面的評估，以確保公平性與合理性。

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