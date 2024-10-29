為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    點出黃國昌傷害台灣社會之處 李忠憲：這現象真的很反智

    李忠憲指出，他認為目前傷害台灣最大的，就是「黃國昌這些表面上看起來有讀過書的人」，把「獨立思考者」說成是「側翼」，這種現象真的很反智。（資料照）

    李忠憲指出，他認為目前傷害台灣最大的，就是「黃國昌這些表面上看起來有讀過書的人」，把「獨立思考者」說成是「側翼」，這種現象真的很反智。（資料照）

    2024/10/29 11:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積率弊案持續延燒，民眾黨至今仍然不斷控訴執政黨政治迫害。成大教授李忠憲今早在臉書發文指出，他認為目前傷害台灣最大的，就是黃國昌這些表面上看起來有讀過書的人，以及「中國滲透媒體和政治人物」的言論市場，把「獨立思考者」說成是「側翼」，台灣這種現象真的很反智。

    李忠憲提到，這種現象導致理性思考討論的空間消失，且只要不符合這些人的認知或論述，就通通都會歸類為側翼，在這種情況下，台灣社會只會變得越來越笨。李忠憲指出，這現象的本質是人類無法放棄自我中心的迷思、無法掌控自己的深層無意識，當獨立思考者對於當前政治或社會現象提出質疑時，這種行為打破了「群體心理中自我肯定的假象」。

    李忠憲認為，黃國昌對於台灣社會最大的傷害就在這裡，為了自己的政治前途和利益，完全沒有理性看待柯文哲被羈押的法律事件。看到民眾黨27日的活動現場，李忠憲說：「看他跟手上拿顆柯文哲人頭的陳佩琪90度側彎敬禮的樣子，我不僅思考這個人到底是受到什麼樣慾望的驅使，可以自我作賤到這樣的程度，我們好好讀書的目的，不是因為想要讓自己在任何情況之下，腰桿都可以挺著直直的嗎？」

    李忠憲表示，當台灣社會將獨立思考者貼上「側翼」標籤，本質上就反映了人們排斥多元思想，甚至是害怕去探尋真理，而獨立思考的價值在於讓大家能夠突破社會的盲從與偏見，拒絕屈服於權威或集體的壓力，如此一來，社會才有真正的智慧，而不是被無知與偏見主宰。李忠憲強調：「在對抗中國的認知作戰當中，這是非常重要的一件事情！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播