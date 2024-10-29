點出黃國昌傷害台灣社會之處 李忠憲：這現象真的很反智

李忠憲指出，他認為目前傷害台灣最大的，就是「黃國昌這些表面上看起來有讀過書的人」，把「獨立思考者」說成是「側翼」，這種現象真的很反智。（資料照）

2024/10/29 11:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積率弊案持續延燒，民眾黨至今仍然不斷控訴執政黨政治迫害。成大教授李忠憲今早在臉書發文指出，他認為目前傷害台灣最大的，就是黃國昌這些表面上看起來有讀過書的人，以及「中國滲透媒體和政治人物」的言論市場，把「獨立思考者」說成是「側翼」，台灣這種現象真的很反智。

李忠憲提到，這種現象導致理性思考討論的空間消失，且只要不符合這些人的認知或論述，就通通都會歸類為側翼，在這種情況下，台灣社會只會變得越來越笨。李忠憲指出，這現象的本質是人類無法放棄自我中心的迷思、無法掌控自己的深層無意識，當獨立思考者對於當前政治或社會現象提出質疑時，這種行為打破了「群體心理中自我肯定的假象」。

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李忠憲認為，黃國昌對於台灣社會最大的傷害就在這裡，為了自己的政治前途和利益，完全沒有理性看待柯文哲被羈押的法律事件。看到民眾黨27日的活動現場，李忠憲說：「看他跟手上拿顆柯文哲人頭的陳佩琪90度側彎敬禮的樣子，我不僅思考這個人到底是受到什麼樣慾望的驅使，可以自我作賤到這樣的程度，我們好好讀書的目的，不是因為想要讓自己在任何情況之下，腰桿都可以挺著直直的嗎？」

李忠憲表示，當台灣社會將獨立思考者貼上「側翼」標籤，本質上就反映了人們排斥多元思想，甚至是害怕去探尋真理，而獨立思考的價值在於讓大家能夠突破社會的盲從與偏見，拒絕屈服於權威或集體的壓力，如此一來，社會才有真正的智慧，而不是被無知與偏見主宰。李忠憲強調：「在對抗中國的認知作戰當中，這是非常重要的一件事情！」

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