「橘色惡魔」花20萬卻報316萬？高市府澄清：6頁資料完整報告

國民黨高雄市議員許采蓁，質疑高市教育局「橘色惡魔」一案經費不透明。（國民黨高雄市黨部提供）

2024/10/28 18:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄市議會黨團今（28）日砲轟陳其邁市府團隊黑箱，面對議員的監督擺爛、裝死，其中議員許采蓁批「橘色惡魔」標案的經費不透明，教育局發聲明回應，依法提供資料完整載明，所有經費支出均合法合規，勿移花接木、刻意抹黑。

高雄市教育局去年12月9至11日舉辦「橘色惡魔襲捲高雄—返台首發」活動，邀請日本知名的京都橘高等學校吹奏樂部來訪高雄，讓近400名台日師生共同交流。

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許采蓁指出，今年三度向市府索取「橘色惡魔」標案的服務需求書、成果報告及經費明細，然而市府起初以「無法提供」的理由回絕，令人感到震驚和難以理解，最後市府僅僅3句話交代700萬用處。

許采蓁說，據她透過其他管道取得該標案的真正經費明細，發現市府提供的資料不僅不完整，還存在虛報的情況。市府報告中的316萬元經費被列為「台日學生交流活動、手作體驗及景點參觀」，但實際上手作體驗及相關活動的費用加起來僅約20萬元，質疑這麼大的落差，市府要不來出來說清楚講明白？是否存在貪污行為？政風單位是否應介入調查。

對此，教育局嚴正澄清，因應活動規模擴大，所有契約變更均依法定程序辦理，並經過會計等單位審核。關於議員所提「手作經費與實際支出不符」的疑義，提供給議員資料「已清楚載明」，且提供6頁完整資料，絕無3句話交代一事。

教育局說明，議員所指教育局核撥的300萬元經費中，不僅涵蓋手作體驗項目，還包括台日學生交流活動、景點參觀等支出，涉及場地佈置、軟硬體設備及餐點等費用，且提供給議員的資料內容包含需求說明書、行程安排細流等，絕非議員指控只有3行，並強調所有經費支出均合法合規，並無違失。「對於許采蓁質疑貪污，這是很嚴重的指控，請許采蓁如有證據應直接告發，而非無端影射。」

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