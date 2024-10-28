促新北檢討社宅政策 議員黃淑君：都更資訊應更公開透明

新北市首案弱層補強申請案補強部分畫面，一樓採用擴柱、鋼板包覆、增加剪力牆等工法，強化建築物軟弱層進行加固。（新北工務局提供）

2024/10/28 18:22

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市府推動「都更三箭」政策，加速都市更新速度，市議員黃淑君今天在總質詢表示，市民對政策無感，要求檢討都更、社宅政策，包括都更過程資訊公開透明、落實更新區域整合，開發區規劃留設5%社宅、提升包租代管量能，以及放寬租金補貼條件、提高補助金額。對此，市長侯友宜表示部分認同。

黃淑君指出，近6年來市內劃設85個更新單元、總面積近70公頃，其中30公頃在新店區，今年個案數大幅提升至42案，質疑是否和4月3日大地震導致諸多房屋受損有關，並指從民國105年起迄今，申請耐震初評者有4050棟，其中判定耐震不足者有2375棟，但目前僅完成補強5棟。

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市府工務局解釋，中央與市府自民國108年起，推動耐震能力不足的建築物弱層補強專案，109年更每棟補助經費從最高220萬元調整為450萬元整，如果耐震能力初評顯示危險度總分大於45分，補助比例最高可達85%，減輕住戶自行負擔金額，民眾若有需求，可提出申請。

市府城鄉發展局長黃國峰表示，都更劃定從民國90年左右至今一直在進行；侯友宜表示，部分建物已用都更危老方式處理，而非補強，並指任內核准914件，比過去20年核准的150件還多、超過6倍。

黃淑君建議，都更整合期間專案補助，積極建置平台整合意見；提升都更推動師專業技能，並具檢核機制；都更、合建過程資訊應公開透明；落實更新區域的整合，每年重新評估需求，更新區域劃定。

黃淑君說，都更資訊應更公開透明，城鄉局應設法規範都更實施者，要有一致性的資訊揭露；侯友宜表示贊同，資訊越透明，連帶提升參與意願，或是權利轉換過程中更便利，但究竟要透明到何等程度，專業推動過程中仍需與民眾互相溝通。

黃淑君也提到，社宅興建不易，針對現行政策，呼籲開發區應設定留設社宅回饋面積，例如重劃區內應回饋社宅面積5%；提升包租代管量能與服務品質、提高租金補助並具檢核機制，明確納入新北住都中心、城鄉局管核業務，以及放寬市民租金補貼條件。

侯友宜認同開發區應留設5%社宅用地、增加包租代管量能；黃國峰說明，中央規定直轄市不管區段徵收、市地重劃，就是要留設5%，聯開案目前則無相關規定。

新北市議會民進黨團在總質詢中準備枕頭、棉被，送給市長侯友宜，象徵「友宜政見、夢裡相見」。（記者董冠怡攝）

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