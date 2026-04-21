我國政治獻金公開恐對敵「單向透明」 監委示警境外勢力秋後算帳

監察院廉政委員會召集人趙永清等人21日舉行記者會，說明111年地方公職人員選舉政治獻金查核裁罰情形及115年選舉參與者應行注意事項。（記者廖振輝攝）

台灣包括「政治獻金法」在內的陽光四法，以高度公開透明著稱。監察委員趙永清今（21）日提出呼籲，指出高度透明的環境可能造成境外勢力針對特定捐贈企業進行「秋後算帳」，甚至導致政治捐獻轉向「地下化」，此一現象值得社會與立法院審慎省思。

監察院今天舉辦記者會公布2022年選舉政治獻金查核成果。趙永清指出，我國「政治獻金法」實施至今已22年，制度趨於成熟且不分黨派進行查核。然而，他觀察到高度透明化產生的副作用，例如媒體或網紅透過公開資料製作捐贈「排行榜」，導致企業因擔心被批評對參選人有「大小眼」之別，而對公開捐贈感到審慎、疑慮。

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趙永清憂心政治獻金流向「地下化」

趙永清憂心表示，這種壓力可能導致企業未來在進行政治捐贈時不再要求開立收據，進而使獻金流向「地下化」，無法公開透明接受查證，這對推動透明化的初衷反而產生不利影響。

政治獻金陽光透明另一副作用在於「境外勢力」的介入，如中國片面將我國內政部長劉世芳列入所謂「台獨頑固份子」名單，並利用網路上皆可公開查詢到的資料，如劉親人多年前所捐贈的政治獻金，利用不同時空的資訊，一面宣稱「展開調查」、一面傳散「劉世芳收紅錢」等謠言。

對此，趙永清指出，境外勢力會針對政治獻金的狀況，對捐贈給特定政黨或人士的企業進行監控，甚至公開聲明採取制裁行動或「秋後算帳」。他直言，台灣的陽光法案透明強度在全世界絕無僅有，但在面對境外勢力「公開嗆聲」等干預，是已經發生的現象，值得各界省思。

監委建議重新思考公費選舉補助款的合理性

此外，趙永清也提到另一項值得檢討的現象，部分參選人的政治獻金「收入遠高於支出」，甚至在任期結束前仍有大量結餘。他質疑，在此情況下，國家是否仍需給予高額的公費選舉補助（如每票30元）。他建議社會輿論及立法院未來可討論相關規範，重新衡量收入盈餘與選票補助之間的合理性。

趙永清強調，監察院依法執行行政規範，對於目前的制度現象未有具體變更建議，但希望透過數據與觀察，呼籲各界對政治獻金制度未來走向的省思。

「政治獻金法」主管機關為內政部，監察院則是該法規定的「受理申報機關」，即執行查核、公告與裁罰違法行為的執行機關。

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