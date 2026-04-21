「三人小組都是老部屬」 李德維：馬有需要一直發聲明嗎？真無聊

馬英九基金會人事風波持續延燒，基金會董事李德維今受訪說明三人專案小組調查情況。（資料照）

馬英九基金會風波持續延燒，董事會日前決定由董事李德維、薛香川、尹啟銘組成三人小組調查；但基金會近日不斷聲明要求儘速調查，引發三人小組不滿。李德維今受訪再嗆，三人小組不是受基金會幕僚安排，也非基金會會務人員可以說三道四；基金會三天兩頭發表聲明，其實無助於調查，反而讓人感覺在反制。而且薛香川、尹啟銘都是他的老部屬，馬總統有需要一直不斷地發聲明嗎？真無聊

李：三人小組非基金會會務人員可以說三道四

李德維表示，董事是有自主的三人小組，「它並不是受基金會這些幕僚來指定或者安排的」。每個董事都是義務職，也都努力地做了，他18日晚上（15日出國）才回到台灣，還有其他三人小組的成員還在國外，但我們都會盡量來做。

請繼續往下閱讀...

李德維表示，調查小組召集人薛香川19日已經在商量要怎麼進行，我們已經見了好幾次了。這件事，三人小組會好好地來做，並不代表說基金會的會務人員可以說三道四。

李強調，基金會最重要組成就是董事會，所以董事會最大。董事會不會讓這件事情無疾而終，至於會不會讓這些事情以拖待變，他認為並沒有人有這個心態。假如所謂的基金會會務人員，想要指東指西、說三道四，那其實就完全不了解財團法人董事會，才是真真正正這個基金會最重要的機構。

「基金會三天兩頭發表聲明並無助於調查」

李德維說，基金會三天兩頭發表聲明，其實並無助於調查。基金會讓我們三人小組感覺，當我們提出來我們要幹什麼的時候，基金會就一個動作反制；當我們提出來我們要幹什麼，基金會又一個動作反制。

李德維：感覺基金會在「反制」三人小組

李德維說，其實從3月27日以後到4月13日甚至到今天，每當三人小組想要好好調查，對基金會說我們要幹嘛時，基金會就立刻給你搞一個其他的東西。所以上一次的聲明，才會讓三人小組感覺，基金會到底是希望我們趕快調查，還是想要拖延我們的調查？

李強調，董事都是無給職、還要幫忙的人，我們不是領薪水的。所以會務人員以為他領薪水就比我們這種無給職的大話，那他就真的搞錯了。

李德維表示，馬總統想要做什麼事，那這裡面薛香川、尹啟銘都是他老部屬，「他有需要一直不斷地發聲明嗎？」真無聊；而他不算馬總統的老部屬，但以前是中常委，某種程度當過他的下屬。大家都是馬總統以前的下屬，有必要一直發聲明嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法