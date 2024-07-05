最高檢「靖平專案」綠能掃黑肅貪 新北、嘉義都有斬獲

新北地檢署指揮偵辦雲林縣議會議長黃凱涉嫌向太陽能廠商收賄案，查扣200多萬元現金及名錶。（最高檢提供）

2024/07/05 16:37

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署與調查局、廉政署規劃「靖平專案」，強力掃蕩綠能掃黑肅貪犯罪，繼6月25日雲林地檢署查獲前麥寮鄉長蔡長昆索賄案、台北地檢署查獲前立委廖國棟辦公室主任洪天盛收賄案後，本週，嘉義、新北地檢署再出擊，查獲重量級民代、公務員重大綠能貪瀆案件。

最高檢指出，新北地檢署檢察官周懿君指揮調查局新北市調查處，偵辦雲林縣議會議長黃凱涉嫌於擔任議員期間，向太陽能廠商收賄，並藉議員職權，向官員施壓協助業者取得電業執照案，昨發動搜索雲林縣政府及雲林縣議會，查扣現金不法所得現金232萬元、BMW X6及LEXUS RX200高級休旅車各1輛、5支勞力士等名錶、CARTIER戒指及LV、GUCCI、HERMES、CHANEL、DIOR等名牌包，檢方訊後認為黃凱涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見。

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另外，嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣、檢察官江炳勳及陳亭君，則指揮調查局嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾培原，涉向綠能廠商要求賄賂或不正利益案件，本週二搜索曾姓課長住所、辦公室及其友人住處等4處，查扣相關事證，檢察官訊後認其涉貪情節重大，7月3日向法院聲請羈押禁見獲准。

最高檢表示，檢察機關自6月25日至7月5日執行靖平專案，台北、新北、雲林及嘉義地檢署均強力掃蕩綠能掃黑肅貪案件，截至目前為止，已聲請羈押禁見高階民代1人、獲准羈押禁見前鄉長、鄉公所公務員及白手套等共3人，共查扣現金500萬餘元、BMW X6及LEXUS RX200休旅車各1輛、名牌包及名錶等不法所得，展現檢察機關持續強力查緝綠能掃黑肅貪之決心。

新北地檢署指揮偵辦雲林縣議會議長黃凱涉嫌向太陽能廠商收賄案，查扣多款名牌包。（最高檢提供）

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