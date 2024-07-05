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雲林議長黃凱涉綠能弊案 地方：勿枉勿縱也不要未審先判

無黨籍雲林縣議長黃凱疑涉綠能收賄案今晨被新北地檢署聲押禁見。（資料照，記者黃淑莉攝）

無黨籍雲林縣議長黃凱疑涉綠能收賄案今晨被新北地檢署聲押禁見。（資料照，記者黃淑莉攝）

2024/07/05 11:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕無黨籍雲林縣議長黃凱涉收賄綠能廠商賄賂，今（5）日被新北地檢署依貪污治罪條例收賄罪嫌聲押，該案昨天下午傳出至今早在地方引起震撼，各界議論紛紛，議會各黨團總召表示，昨天得知都很錯愕，希望司法單位儘快釐清案情，以免引起外界揣測。雲林縣府也發表聲明希望案情未明朗前，外界不要未審先判。

新北地檢署昨天兵分40路到雲林縣府、議會、黃凱住處、服務處等地搜索，查扣BMW及Lexus名車、名錶及上百萬元現金，並約談黃凱及縣府3名公務員、綠能業者共21人。

據了解，黃凱涉利用職權幫光電業者向縣府官員施壓，欲取得設廠許可，業者答應給數千萬元，疑已給付部分賄款，檢察官複訊後今早依貪污治罪條例收賄罪嫌聲押黃凱。

議長被約談今天持續在地方引起討論，議會誠信聯盟總召黃文祥表示，昨晚得知很錯愕，黃凱為人低調、客氣，希望司法單位儘快釐清案情，以免外界揣測。

民進黨團總召張維崢指出，昨天聽到時很詑異，對案件不清楚不方便評論，對於為什麼有多位政治人物涉入綠能弊案，相關單位要思考到底綠能政策為什麼會讓政治人物牽扯進去，對於有違法當然勿枉勿縱，該怎麼辦就怎麼辦。

國民黨團總召李明哲說，聽到消息很驚訝，黃凱平常對議員、議會同仁都很客氣，感覺當上議長後很珍惜這個位置，不了解案情，但希望司法單位能夠明察秋毫。

雲林縣府新聞處副處長黃俊彥代表人在日本的縣長張麗善回應指出，縣府所有公務的推動均是依法行政、秉公辦理，縣府同仁在此原則之下來處理公務，相信不會有不法情事。相信本案在經過司法機關的詳查之下，最終必能還給縣府同仁公道，也呼籲社會大眾，相關司法案件在法律未證明其有罪之前，不要先入為主，未審先判。

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