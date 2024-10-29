藍營擬開國際記者會批大法官 黃帝穎：自取其辱、貽笑國際

國民黨立院黨團28日揚言召開國際記者會，向世界控訴控訴台灣大法官胡來。圖為國民黨團三長。（資料照）

2024/10/29 00:42

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭25日裁定國會擴權法案大部分條文違憲，國民黨立院黨團28日揚言召開國際記者會，向世界控訴控訴台灣大法官胡來。對此，律師黃帝穎吐槽，國民黨擴權違憲在先，現在竟然還敢開國際記者會，根本是「自取其辱、貽笑國際」！

針對與民眾黨聯手強推的國會擴權法案遭判大部分違憲，傅崐萁率領的國民黨團痛批大法官閹割國會監督政府，還揚言召開國際記者會。黃帝穎28日在臉書發文表示，「國民黨立委稱國會調查權被大法官閹割，但事實是，大法官維持『國會調查權』，只是將國會擴權及處罰、判刑等條文宣告違憲失效，以符合我國民主憲政。」

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他表示，「舉最明顯的例子，依據藍白版擴權條文，多案判刑定讞的更生人立委傅崐萁已宣布成立『在野特偵組』，更生人當起檢察官，這不只是對全國檢察官的羞辱，更是全球國會『絕無僅有』的國際笑話！」

黃帝穎指出，若藍營真的召開國際記者會，那麼將會有「三大丟臉」，「首先，國民黨在美國面前丟臉。美國在台協會前處長司徒文及楊甦棣等30位國際學者聯合聲明直指藍白擴權法案『超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義』。大法官判決擴權違憲，有效化解美方對台通過擴權法案『顛覆民主』的憂慮。國民黨卻想繼續丟臉！」

第二，「國民黨在歐洲面前丟臉。在台投資超過700億美元的歐洲商會對藍白『藐視國會罪』提出警示。憲法法庭判決藐視國會罪部分違憲，穩定歐商對台投資信心，有助台灣經貿發展。國民黨卻想繼續丟臉！」

第三，「國民黨在英國面前丟臉。英國《經濟學人》智庫對藍白擴權強烈批評『國會擴權及破壞權力分立，將重新評估台灣民主指數』；《金融時報》直指台灣國會擴權法案『為中國滲透台灣創造可乘之機』。」

黃帝穎直言，憲法法庭判決擴權違憲，有效化解國際疑慮，維護台灣國際形象，「國民黨想告洋狀只是自取其辱、貽笑國際」。

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