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    控鍾佳濱騙他簽公聽會！ 黃國昌嗆：小孩子喔？丟人現眼

    民眾黨團立院總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨團立院總召黃國昌。（資料照）

    2024/10/29 15:13

    〔記者林哲遠／台北報導〕憲法法庭25日判決國會擴權法案大部分條文違憲，為化解朝野衝突，民進黨籍司法及法制委員會召委鍾佳濱擬在31日召開公聽會，卻因國民黨團立院總召傅崐萁拒絕簽名，無法舉行。民眾黨團總召黃國昌今（29）日透露，他上週簽字同意開公聽會，是因為鍾佳濱騙他其他黨團都同意了，並怒嗆鍾竟然用騙的，幾歲了？丟人現眼。

    國會擴權法案被憲法法庭宣告大部分條文違憲後，朝野雙方仍砲火不斷，司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱安排31日開公聽會，卻因國民黨團總召傅崐萁不簽字而開不了，傳出傅崐萁表示，黃國昌簽了他才會簽。

    對此，黃國昌表示，每個黨團都是獨立自主運作，傅崐萁這麼尊重他的看法，他表達感謝。鍾佳濱上週五院會時跑來找他，說要舉辦公聽會並稱「其他黨團都同意了」，詢問民眾黨團能否也同意？既然大家都同意，公聽會也不是什麼壞事，所以就簽字了。

    黃國昌痛批，後來才知道是鍾佳濱是騙他的，因此他在議場內直接向鍾佳濱說「我只會給你騙一次，你以後不要再拿東西給我簽。」一個堂堂的立委竟然用騙的，「你幾歲了？小孩子喔？丟人現眼。」

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