揚言續追國發基金 黃國昌：按大法官規則辦聽證會、調查委員會

民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖由民眾黨提供）

2024/10/29 15:22

〔記者林哲遠／台北報導〕憲法法庭25日判決國會擴權法案大部分條文違憲，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨高喊，絕不配合綠色大法官修法。民眾黨團總召黃國昌今日受訪時表示，本次憲法法庭沒有宣告聽證程序違憲，民眾黨會依造大法官所設遊戲規則，例如調查國發基金弊案來舉行國會調查委員會、聽證程序，實際操演具有「中華民國憲法法學美感」的調查委員會給國人看。

黃國昌表示，本次憲法法庭的判決讓台灣民主倒退，讓賴清德可以當超級大總統，導致行政獨裁越來越嚴重，弱化台灣國會監督制衡的功能。民眾黨不會因此退縮，聽證程序沒有被宣告違憲，民眾黨先前針對國發基金爆發投資弊案，要求立院成立的調查委員會，接下來會按照大法官所設定的遊戲規則，舉行國會調查委員會跟聽證程序。

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黃國昌強調，屆時要讓全台灣人看看，舉行聽證會時，受邀者要來不來、不給資料及滿口謊話也不會有任何處罰，這樣具有「中華民國憲法法學美感」的調查委員會是怎樣，民眾黨團會實際操作一次給全國人民看。

針對國民黨團總召稱，不會配合「綠色大法官」的憲法判決，以及國民黨賴士葆提案修「公投法」將釋憲結果納入公民複決議題。黃國昌回應，國民黨是自主政黨，國民黨團做什麼決定，民眾黨團只能表示尊重，至於個別立委提案他也尊重，但要看法條內容才清楚。

另，民進黨團昨批評，不遵守憲法的立委應辭職並點名黃國昌不要帶頭作亂，黃國昌反嗆，國會監督行政的權限被限縮、矮化，民進黨立委還拍手叫好、自我角色認知錯亂，他們想當的不是立委，而是賴清德的「立法局科員」。

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