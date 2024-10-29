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    首頁　>　政治

    中國壓力、國際支持同步增加 民進黨：國會應從政治泥淖脫身

    民進黨發言人吳崢（中）、台中市議員黃守達（左）、陳俞融（右）29日召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算－台中篇」記者會，痛批台中市政府、區域立委罔顧民生擋中央補助預算。（記者塗建榮攝）

    民進黨發言人吳崢（中）、台中市議員黃守達（左）、陳俞融（右）29日召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算－台中篇」記者會，痛批台中市政府、區域立委罔顧民生擋中央補助預算。（記者塗建榮攝）

    2024/10/29 14:41

    〔記者陳昀／台北報導〕《美麗島電子報》昨公布10月國政民調，總統賴清德的執政滿意度上，有52.9%滿意、38.5%不滿意，民進黨發言人吳崢回應，賴總統的穩健作風、對台灣主權定位的清晰表態，符合台灣人民對總統的期待，面對中國文攻武嚇及國際支持同步增加的局勢，台灣內部政局穩定比以往更重要，希望儘速從立院的政治泥淖脫身，讓賴政府好好做事。

    吳崢在記者會後受訪表示，近期賴清德在各項民調的表現都很不錯，反應人民對賴總統的信任，無論是他的穩健作風、對台灣主權定位非常清晰的表態，都是大家期待總統做到的，台灣在國際上面臨很特殊的局勢，中國對台文攻武嚇不斷，同時國際支持也成長，包含G7外長聯合聲明、歐盟議會決議支持台灣等。

    吳崢表示，現在對台灣是很特殊的時期，在壓力與支持同時成長的局勢下，台灣內部的政局穩定比以往更加重要，不論攸關民生、國防改革等中央政府總預算，希望能儘速從立院的政治泥淖脫身，讓政府好好做事，也讓賴總統帶領全體國人，走對台灣國家利益最大的路。

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