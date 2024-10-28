國會擴權法案大部分違憲 賴士葆喊修公投法納釋憲結果

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2024/10/28 21:25

〔記者林欣漢／台北報導〕憲法法庭判決國會擴權法案大部分條文違憲，國民黨立委賴士葆今日表示，他會提案修公投法，將公民複決的範圍包括憲法法庭的釋憲結果，唯有這樣才能用人民力量遏止大法官變成憲政怪獸。

賴士葆指出，大法官在國會改革釋憲案「赤膽忠心」的對提名他們的執政黨表態，不遺餘力的捍衛政黨利益到滿溢的地步，完全不計毀譽，不在乎社會觀感的沒收立法院監督制衡行政權的權利，因此讓少數總統可以圓獨裁皇帝的美夢，卻讓民主政治扭曲成為行政權獨大的怪獸。

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賴士葆表示，民進黨刻意違背憲法規定大法官要超越黨派，提名親綠大法官，養兵千日，這次釋憲案的回饋真的讓民進黨感激涕零喊「值」、喊「讚」。這是憲法法庭又一幕醜陋的演出，大法官幾乎淪為過街老鼠的形象，難怪很多社群在探討如何可以廢大法官，因為大法官在上次把中華民國變成實質廢死的國家，大家對大法官已經沒有神聖專業的期待。

賴士葆認為，大法官解釋總統可以只享權力，不受立法院的監督，到立法院報告不可以詢答，賴清德總統隨後立刻表態在立法院朝野黨團具有共識前提下到立法院進行國情報告。賴清德想要立法院鋪紅毯，朝野列隊歡迎，把自己幻想成為大總統的賴清德蒞臨演講，立委呆坐在坐在下面聽訓，既然不給問，就不必來了，徒然浪費時間。

賴士葆說，身為在野黨沒有喪志的權利，除了國民黨立委翁曉玲版本的憲法訴訟法修正案，他將會修法公投法項目，將公民複決的範圍包括憲法法庭的釋憲結果，唯有這樣才能用人民力量遏止大法官變成憲政怪獸。

他強調，獨立機關全然不遵守分際，例如廢死釋憲結果全然背離8成以上民意而落實民進黨的黨綱，變成執政黨的附屬機關，唯有發揮人民力量才能匡正憲法法庭偏離正義，並捍衛法律的尊嚴。

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