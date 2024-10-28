國會擴權法案被認違憲 侯友宜：尊重大法官解釋

國會擴權法案被憲法法庭判決多數條文違憲，新北市議員顏蔚慈（右）質詢新北市長侯友宜的看法。（記者賴筱桐攝）

2024/10/28 12:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕憲法法庭判決「國會擴權法案」大部分條文違憲，新北市議員顏蔚慈今天質詢表示，國民黨立委吳宗憲批評，「經過大法官的努力不懈，終於打造出世界上最弱的民主國家國會」，她詢問新北市長侯友宜是否認同。侯回應，尊重大法官的解釋，一切按照程序走，也尊重立委個人發言。

顏蔚慈表示，立法院藍、白陣營聯手推動國會擴權法案，如今憲法法庭已作出解釋，判決多數條文違憲，吳宗憲身為侯友宜的子弟兵，竟說「打造出世界上最弱的民主國家國會」，難不成國民黨立委比憲法法庭大？可以不遵守判決？

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侯友宜表示，中華民國是五權分立憲法，立法監督行政、行政尊重立法，在野黨監督執政黨，執政黨也要傾聽人民聲音，立委是重要民意代表，在自己的工作崗位上為人民發聲，國會改革是多數人的期待，如今大法官解釋出爐，必須尊重，一切按照程序走。

顏蔚慈認為，國民黨對於不分區立委的言行要克制檢討，身為民意代表雖然有質詢行政部門的權力，但行為也要自制，才能對選民交代，國會的監督制衡不能建立在侵害人權或是沒有標準的裁罰機制上，藍、白聯手推出國會擴權法案，傷害台灣民主基石，立委不適格的言論應加以反省。

侯友宜說，中華民國是主權獨立的國家，台灣是自由民主的社會，所有立委都背負民意，要符合民意期待；至於每個立委的發言，他給予適當尊重。

市議員戴瑋姍表示，全世界民主國家多數實行兩院制，例如美國有參、眾議院，英國有上、下議院，日本也有參、眾議院，台灣只有一個國會，是唯一國會獨大的國家；國會卻擴權修法，不用修憲，直接變成人民的太上皇，讓立法院的權力比人民更大。

侯友宜說，中華民國憲法是法律的最高位階，大法官已作出解釋，要給予尊重，如果要調整或改變，必須按照程序。我國是法治國家，司法機關獨立，一切按照法律走。

戴瑋姍表示，大法官的判決也是獨立，做出獨立且公正的解釋，她要侯友宜呼籲黨籍同志，不要再詆毀大法官的言論。

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