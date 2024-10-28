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    捷運新北環狀線非李四川簽約 卓冠廷再批：切割新北11年資歷

    新北市議員今天質詢捷運環狀線修復議題，質疑時任新北市副市長李四川擔任台北市副市長後意圖卸責。（卓冠廷提供）

    新北市議員今天質詢捷運環狀線修復議題，質疑時任新北市副市長李四川擔任台北市副市長後意圖卸責。（卓冠廷提供）

    2024/10/28 21:31

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員卓冠廷今天質詢環狀線修復議題，砲轟雙北市府涉嫌圖利中華工程，也質疑時任新北市副市長李四川擔任台北市副市長後，把責任丟給新北市；李四川回應，北市沒有不負責，而是雙北有共識先修復通車。北市府提供當年委託興建與營運的合約書，證明非李四川簽署。對此，卓冠廷再批，李四川切割新北11年資歷，意圖卸責。

    「新北市民眼睛睜大了啊！」卓冠廷表示，李四川這位在新北服務11年的副市長，主責新北捷運業務，被媒體譽為「推動新北捷運黃金組合」，今天居然否認，拿出2006年、2018年2個簽約時間點，指自己都不在新北，意圖卸責。

    卓冠廷指出，他今天拿出的合約是2011年台北縣升格為新北市，時任新北市長朱立倫跟台北市長郝龍斌簽的第3次契約變更，也是環狀線2011年動工時的契約。

    他提到，新北市栽培李四川11年，在前台北縣長周錫瑋時期從2009年4月起擔任副縣長，又在朱立倫時期2011年2月起成為新北市副市長，一路到2014年2月，後來再度於2016年7月回鍋新北市副市長，直到2018年12月24日朱立倫時代結束。

    卓冠廷諷刺說，好笑的是，李四川拿出2018年12月28日的合約，想說與自己無關，但合約上面蓋著已卸任的市長朱立倫3個字，代表根本就是李四川在任時製作好的合約，與其自爆，不如好好想一想，「怎麼對得起栽培你11年的新北市」？沒想到李四川為了削新北市14億元，居然可以切割新北11年資歷，「你果真是台北的神、新北的鬼」。

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