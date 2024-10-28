不滿釋憲結果 藍委吳宗憲嗆：違反行政對立法負責的憲政價值

國民黨立委吳宗憲。（記者林欣漢翻攝）

2024/10/28 17:01

〔記者林欣漢／台北報導〕憲法法庭25日判決「國會擴權法案」大部分條文違憲，國民黨立委吳宗憲今日在司法及法制委員會，就憲法判決質詢立法院秘書長周萬來，吳宗憲提到，國會改革修法就是為了維護權力分立與制衡，但大法官這陣子為了護航執政黨，不僅給37名死刑犯免死金牌，還恩賜行政官員「免負法律責任」諭令，徹底違反行政對立法負責的憲政價值。

吳宗憲認為，立法院身為唯一的民選機關，代表人民監督政府也是為了避免政府濫權並保障民主人權，這是世界民主國家國會的常態，放到台灣卻成違憲，實在令人匪夷所思！到頭來，官員到國會就可以繼續「能混就混、能騙就騙」，反正都不用承擔任何法律責任。

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吳宗憲表示，針對國會改革法案的立法程序，大法官已背書未違反公開透明與討論原則；整個立法過程中，有1場專報、2場審查、3場公聽會、4場協商，民進黨講了1068分鐘，然而除了抗中保台之外沒有任何論述，且立法程序究竟違反哪一條憲法，也只會裝傻充愣不肯說明，並挾媒體優勢力量欺瞞人民；甚至到了憲法法庭，都不敢提出立法院的議事錄來當證據，自顧自地造謠。現在被大法官狠狠打臉了，民進黨難道不需要為自己的言行向大眾道歉嗎？

吳宗憲強調，這次憲法判決中有沿用行政院聲請書的部分內容，「總統是由人民直選產生，與立法委員各自具有民意基礎，總統直接對人民負責，不用對立法院負責。」倘若如此，那到底總統究竟要怎麼對人民負責？除了每4年用選票下架總統之外，完全沒有任何可以監督、制衡總統的機制；總統不接受立法委員的提問，跟總統在敞廳會議談話到底有何不同？「單向」看著「讀稿機」的政令宣導，講完就走了，究竟要如何「及時」滿足人民「知」的需求？

吳宗憲直言，在我國體制中總統有最大的權力，但施政責任卻都交給行政院長一肩扛，對總統馬首是瞻的行政院長形同總統幕僚長；但另一方面，擁有實際決策權的總統，卻不必直接面對國會，有權無責的情形下該如何期待總統會用心管理、對人民負責？與其說是總統，不如說是超級皇帝。

吳宗憲鄭重呼籲，若欲使民意充分展現，遏止政府部門上下交相賊，必須讓國會能真正發揮應有的監督制衡功能，讓陽光照進國會，否則權力分立必將傾斜，而前人所留下的民主資產都會被民進黨政府給敗光，我國終將淪為集（極）權國家，這絕對不是民眾所期盼的結果。

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