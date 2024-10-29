涉400億台中建設 民進黨喊話盧秀燕、藍委：勿擋總預算

民進黨發言人吳崢（中）、台中市議員黃守達（左）、陳俞融（右）29日召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算－台中篇」記者會，痛批台中市政府、區域立委罔顧民生擋中央補助預算。（記者塗建榮攝）

2024/10/29 14:28

〔記者陳昀／台北報導〕明年度中央政府總預算遭立法院國民黨、民眾黨團6度杯葛，延宕逾1個月，民進黨發言人吳崢、台中市議員黃守達及陳俞融今召開記者會指出，當中逾400億元用於台中市的交通、育兒、空污等，也涵蓋台中捷運藍線、人行安全計畫、公路公共運輸服務計畫等，呼籲台中市長盧秀燕及台中國民黨立委支持總預算儘速審查，不要阻擋在地發展，立委更不應一邊收割中央補助的政績、一邊阻擋總預算，雙面大玩包牌手法。

吳崢指出，民進黨中央執政後逐年增加台中補助，從2005年馬英九政府給台中補助530億元、明年度已達830億元，增幅超過330億元，中央政府不分黨派推動建設、未因政黨不同減少，預算審議卻因政黨惡鬥停滯，令人遺憾；此外，國民黨立委羅廷瑋在立法院程序委員會中未配合黨團杯葛、改投棄權票，凸顯部分藍委也認為應儘速通過預算，卻因此遭黨內打壓，呼籲台中立委傾聽民意，不再阻擋預算審議，讓地方建設順利推進。

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黃守達表示，藍白聯手杯葛預算造成台中市政嚴重癱瘓，本來最該擔心的應該是盧秀燕市長，她卻與國民黨沆瀣一氣、聯手阻擋，連台中市議會民進黨團連3次要求台中市政府提供中央總預算遭阻擋的財政影響衝擊評估報告，也都遭市府阻擋，顯然國民黨從市長、立委到議員，都不把台中建設當一回事，台中捷運藍線行經立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔選區，3人動工剪綵時用力收割，卻一面阻擋中央補助，非常無恥。

陳俞融指出，中央總預算遭杯葛連帶導致台中各項預算卡關，影響非同小可，明年度補助包含台中捷運藍線計畫補助5億元、新興省道改善計畫近6億元、公路公共運輸服務計畫（通勤月票、公車汰舊換新、票價補貼）補助4億元，以及台中市明年申請中央補助將近2億的永續提升人行安全計畫預算，對市民安全及大眾運輸，請藍白讓國家繼續前進，不要為了自身政黨利益犧牲人民權益。

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