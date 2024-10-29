藍白續卡立委赴中報備案 綠委提案修正「舉手表決」爭議也被擋

藍白以人數優勢阻擋立委赴中報備及修正舉手表決爭議等修訂案排入議程。（記者方瑋立攝）

2024/10/29 14:27

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院程序委員會今（29）開會，國民黨團、民眾黨團繼續以人數優勢，封殺立委赴中報備修法、修正「舉手表決爭議」案。立委沈伯洋發言時遭台下國民黨立委嗆聲「聽倒帶」，一時爆發口角要求藍白立委上台「講擋法案理由」，他並直言，民意代表可以接觸多少機關機密，赴中接觸中共黨政軍卻不需要報備，不需要交由專業審查，這並不屬於國會自律可以解決的爭議。

立法院程序委員會今由召委吳宗憲主持表決，以9比9票數同數，並由吳宗憲依議事規定通過立委翁曉玲提案暫緩第37案、63案、35至45案列案，其中包括立委赴中納管「兩岸條例」修法及修正「舉手表決爭議」案，總預算案則已進入朝野協商不另處理。

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沈伯洋登記上台發言時，因台下藍委不斷發出抗議，甚至遭立委王鴻薇嗆聲像在聽「倒帶」，令沈直言「浪費時間不就是因為你們擋法案」，要求藍委上台講擋「兩岸條例」修法的理由。

沈伯洋表示，立委赴中要報備這麼簡單的事情，立委有多少風險，在質詢階段可以得到多少機關機密，為什麼赴中行程可以不被知曉？為什麼接觸中國黨政軍可以不用報備？

沈說，國民黨至今未提出合理解釋，甚至聲稱由內部規範、國會自律，向立法院長報備即可。他直言，跟立法院長報備沒有意義，赴中報備是專業審查，只有陸委會跟國安單位才會知道中國黨政軍結構，跟立法院長報備完全不符合規則，就像護照掉了是找外交部，要繳稅是找國稅局。

沈直言，有人叛國、洩密，去跟中國黨政軍接觸，這不叫做國會自律，也不是國會自律可以規範的事情。

對此，王鴻薇質疑，上一次大選依所謂「國安法」約詢起訴很多里長跟民意代表，結果選舉結束都說是一場誤會，今天這個修法是不是民進黨的檢調法寶用不夠，構陷里長企圖影響選舉還不夠，現在這些立法目的是不是又要企圖影響大選？

王鴻薇指出，立委邱志偉還提案有國安疑慮可以解散政黨，民主國家在沒有任何理由之前，只說你有國安疑慮就申請解散政黨，這是「選不過人家，就要解散、瓦解人家是不是」？她說，在憲法法庭大幅限縮跟閹割國會的權力之下，民進黨要繼續管立法委員，要跟行政部門報告，讓行政權無限擴大，到底是誰監督誰？

另外，民進黨立委李柏毅等人所提出「立法院議事規則第三十五條條文」修正草案，擬將舉手表決、口頭表決限制在「能有效清點人數並事後確認委員可否兩方意向」的會議，以避免如國會擴權法案在院會幾百人「舉手表決」下通過的程序瑕疵爭議再次上演，但也遭藍白聯手封殺。

對此，李柏毅表示，過去立法院舉手表決的都是在委員會的場合，了不起14、15人，可以清楚確認每一個委員贊成和反對，但在院會時，113名委員光點名就要花費不少時間，還要記錄誰贊成誰反對，但今年5月通過的違憲法案（國會擴權法案）就是在忽略議事規則、民主原則下被強行通過，連表達反對都不可能。

李柏毅諷刺，該提案在程序委員會上又被國民黨、民眾黨聯手擋下，藍白難道是擔心被認出來誰支持違憲法案很丟臉，又或是混水摸魚被抓包很不方便？

立院程序委員會在召委吳宗憲主持下，通過立委翁曉玲提案暫緩立委赴中報備、修正立院舉手表決爭議等修法列案。（記者方瑋立攝）

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