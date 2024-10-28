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    過半民眾相信「綠擁抱中華民國」 黃暐瀚：藍重返執政最困難課題

    最新民調指出，近8成民眾認為兩岸是「國與國的關係」，黃暐瀚表示，這是國民黨重回執政最困難課題。（資料照）

    最新民調指出，近8成民眾認為兩岸是「國與國的關係」，黃暐瀚表示，這是國民黨重回執政最困難課題。（資料照）

    2024/10/28 21:52

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》今（28日）公布最新民調，過半民眾真心相信民進黨「擁抱中華民國」，另高達近8成民眾認為兩岸是「國與國的關係」。資深媒體人黃暐瀚表示，這樣的民意，是藍營重回執政，最困難的課題。

    美麗島最新民調顯示，本月初國慶晚會和國慶日當天拋出「祖國論」、重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬的總統賴清德，民眾對其信任度達54%、滿意度52.9%。在兩岸關係方面，有77%民眾對中國共產黨反感，並有78.2%民眾認為兩岸是「國與國的關係」。

    對此，黃暐瀚今在臉書發文表示，「依據憲法，論述『中華民國與中華人民共和國』互不隸屬，到底有沒有『違憲』？已經討論了好幾年。但事實證明，越來越多民眾認為，兩岸就是國與國的關係，不管憲法到底該怎麼解釋。」

    「這樣的民意，決定了選舉的結果，特別是總統選舉，這是憲法之外的『現實』。所以，當政治人物強調『遵憲』堅持『兩岸只是兩區，不是兩國』的同時，等於也與這七成八民眾的民意背道而馳。藍營兩度地方選舉大勝（2018、2022），但卻連續3次輸掉總統選舉（2016、2020、2024），國族認同不受信任，很可能就是敗選的理由。」

    黃暐瀚直言，「說到底，台灣的核心問題，依舊是『統獨』。不管『華統、和統、被統』，都無須依賴美國；反之『台獨、華獨、各種獨』，都必須面對戰爭風險，做備戰準備。這也是藍綠在重大議題上，常常南轅北轍的關鍵原因。」

    黃暐瀚也指出，這份民調也透露認為「民進黨認同中華民國」的民眾比例已經從2005年的35.8%，大幅提升到2024年的53.6%，「過半民眾真心相信民進黨『擁抱中華民國』，近8成認為兩岸就是國與國，這樣的民意，是藍營重回執政，最困難的課題。」

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