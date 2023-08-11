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柯文哲支持度下滑 黃創夏分析主因

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

2023/08/11 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲自從政以來屢有爭議，對此資深媒體人黃創夏表示，有聲量總比沒聲量好，或許這是一個初出茅廬的新人可以追隨的信條，但是想要因此扶搖直上，奪取國家名器，甚至當選總統，反而會變成是一種負擔，甚至是負債！

黃創夏在臉書PO文表示，國家大事可不能馬馬虎虎，如果一個只會追求聲量，而且不在乎「負面聲量」的總統，公民可是會嚴肅地去評斷這個人的價值觀、可信賴度、和是否會造成國家和社會的不可挽回之危害！在5月到7月間，當社會上真的開始思考「我們可能會有一位柯總統‧‧‧」之後，對於柯文哲的檢視就不是在看無厘頭喜劇的消遣，而是會疑懼、甚至會掉頭而去。

黃創夏指出，柯文哲的危機已經浮現，雖然從7月底到8月上旬，柯文哲又再度躍居「聲量王」，但負面聲量居高不下，而3波「負面聲量」的高峰分別是「五月天的Keyboard事件」、「南部太苦的『戰南北』紛爭」以及「空姐應援團」爭議，社會上討論最多的雖然是「空姐應援團」，但數據上真正造成柯文哲危機的是「戰南北」，負面討論度總數量是其他兩項的2到3倍。

黃創夏續指，因為「戰南北」牽涉到的是國家施政的格局，以及這個可能是總統的人對國家問題的理解程度，「空姐應援團」雖然大家容易參與討論，但「戰南北」才是造成很多人不信賴柯文哲將是一個「適格總統」的恐懼！這種恐懼將會造成柯文哲在8月受到嚴厲的檢驗和無情的抨擊，而且還有「非綠大陣營」當中，逼柯文哲退讓的滔滔巨浪！

黃創夏在文末直言，奉勸國民黨「宮廷藍」和「宮鬥藍」，農曆7月「鬼門開」即將到來，但「夜間吹口哨」的自我壯膽，改變不了最後侯友宜、金溥聰和朱立倫儘管機關算盡，最後仍「摀住胸口趴下去」！

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