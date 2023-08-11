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侯友宜提重啟核四挨批 新北副市長劉和然：公投僅是手段、民意隨時改變

新北副市長劉和然（右）今上節目，談及國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜對於核電態度。（記者許倬勛翻攝）

新北副市長劉和然（右）今上節目，談及國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜對於核電態度。（記者許倬勛翻攝）

2023/08/11 14:06

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜日前提出能源政策，其中延役核一、核二、核三及重啟核四，遭質疑為了選舉態度丕變；新北副市長劉和然今受訪談及相關話題，劉和然為侯緩頰，強調侯友宜對核電立場從未改變，就是核安大於一切，至於核四公投案中，新北市民反對重啟，劉則說「公投僅是手段」，強調民意會隨時改變。

劉和然今接受政治評論員黃暐瀚採訪，劉在節目中被問及侯友宜的能源政策，他推崇侯友宜在擬定政策中非常細心，參與非常多次的討論，尤其是新北市如何面對核廢料保存及重啟核四的問題，侯講究務實，要求「一定要可以做到」。

劉和然說，新北市並非反對乾式貯存槽，而是反對將其設在戶外，以核一廠為例，外界不斷說「新北卡核一」，但事實上是卡在水土保持計畫， 台電自2018年遭新北市府退回資料後，至今未再送計畫給市府，市府不是不核定，是手上根本沒資料。

黃暐瀚好奇2021年核四公投時，侯友宜在臉書發文「歲月靜好」，如今投入大選，對於核電的態度有不小轉變、挨批「髮夾彎」；劉和然說，侯友宜的態度一直沒變，沒有核安就沒有核電，而公投僅是手段，大選時又可重新檢視一次民意。侯友宜不斷強調使用核電的立場是「必須安全」，認為「使用核電減碳」是可行的方案。

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