卓冠廷批侯友宜能源政策零分 吳崢︰核廢放地底是空話、幹話

民進黨發言人卓冠廷（右一）、台北市立委參選人王閔生（右二）、新北市立委參選人吳崢（左一）、新北市立委參選人曾柏瑜（左二）一同召開「柯侯財政假面具」記者會。吳錚批評，侯友宜完全是在講空話、講幹話，非常不負責任，應該被台灣人民所唾棄。（記者田裕華攝）

2023/08/10 15:10

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨提出能源政策，並稱要讓核一、核二、核三延役，以及推動核四重啟。對此，民進黨發言人卓冠廷今（10）日批評，侯友宜的能源政策是零分考卷；民進黨立委參選人吳崢也批評，侯友宜為了選總統，忘了自己說過核廢料是新北市民的痛，還提出核廢放地底，侯講空話、講幹話，應該被全國人民唾棄。

針對侯友宜的能源政策，立法院民進黨團副書記長洪申翰今日在黨團記者會表示，這有許多非常荒謬不可行之處，例如其能源配比規劃中，2050年核能占比要到18%，但2050年整體用電量可能會升至5000億度，若要有18%是核能，幾乎要有900億至1000億度電來自核能，等同是10部核四機組的發電量。

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洪申翰說，現在核一已經拆除，根本不可能延役；以核四現在的工程狀況，下面還有一個斷層直接經過反應爐，根本很難重啟；若按侯友宜的規劃，這18%核電幾乎變成鴻海創辦人郭台銘所說「一縣市一核電廠」，甚至是「一縣市一核廢場」，因為只有這樣才有可能達到上述發電量，「國民黨的縣市首長們同意嗎？」

另，吳崢今日在民進黨中央黨部記者會指出，侯友宜拋方案要學歐洲挖岩層，把核廢料埋在地底，「請問台灣的地質條件跟歐洲一樣嗎？歐洲有在環太平洋地震帶上嗎？歐洲有這麼多斷層嗎？」

吳崢說，根據國外科學研究，核廢料要深埋地底做最終處置場，需要10億年以上穩定的地層，台灣根本沒有這樣的條件，所以侯友宜完全是在講空話、講幹話，非常不負責任、令人憤怒，也應該被台灣人民所唾棄。

卓冠廷則指出，侯友宜的能源政策是遲交的考卷，遲交4個月後不只不及格，更是零分的考卷，且擔任新北市長的侯友宜，打臉總統參選人侯友宜。

卓冠廷並分析，侯友宜的能源政策，一是把台灣核電的比例從8%變成18%，二是沒說明核廢料到底要放哪裡，若找不到最終處置場，核廢料永遠留在新北市，苦的是新北市民。

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