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批侯為救民調擁抱核電 卓冠廷：這樣有對新北市民「重然諾」？

卓冠廷批評，侯友宜為搶救民調全面擁抱核能。（資料照）

卓冠廷批評，侯友宜為搶救民調全面擁抱核能。（資料照）

2023/08/09 17:40

〔記者甘孟霖／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（9日）公布能源政策，表示若當選將完成核一、核二、核三檢修及延役，並在安全無虞下重啟核四。對此，新北市議員卓冠廷批評，侯為了搶救民調全面擁抱核電，質疑侯背棄對新北市民承諾，這樣有「重然諾」？

卓冠廷今在臉書貼文表示，侯友宜4月時答不出心中能源配比，今天開記者會說明相關政策，結果驚為天人，打算把核電比例，從現在的8%到2050年變成18%，等於花25年時間，把核能佔比倒退回2011年福島核災之前。

卓冠廷指出，侯友宜過去曾說「核廢料沒解決怎能用核電？」但今天卻說不出如何處理核廢料，侯主政的新北市府，至今一直把核一核二廠乾式貯存槽許可卡住，未來燃料池滿了，一樣無法延役，「等於侯友宜總統參選人的政見，因為侯友宜市長的不作為，現在就已經正式跳票」。

他批評，核四廠重啟經過公投，台灣民意認可不重啟，侯當初在國民黨發動公投時「歲月靜好」不表態支持，如今為了選總統又表態重啟核四，「核一、核二、核四都集中在新北市，侯友宜今天擁抱核電、背棄之前對新北市民的承諾，一個政治人物，對於這麼重大又影響深遠的政策，為了救民調就可以放棄400萬市民安危，拜託你還是辭職算了」。

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