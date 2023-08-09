侯友宜拋重啟核四 吳崢批政治渣男：「核核做歹誌」坑殺新北市

侯友宜拋出「核一二三延役，重啟核四」主張，吳崢（見圖）批評，侯友宜為了搶救選情，不惜出賣過去的主張，真是政治界的渣男、幹話一哥。（資料照）

2023/08/09 20:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天拋出「核一二三延役，重啟核四」主張，民進黨新北市中和區立委參選人吳崢在臉書PO文怒批，侯友宜為了搶救總統選情，不惜出賣過去的主張，是政治界的渣男、幹話一哥，更罔顧新北市民安全，簡直是「核核做歹誌，坑殺新北市」。

吳崢發文說，侯友宜今天拋出能源政策，沒想到是最偷懶的核一、核二、核三延役並重新運轉，以及推動重啟核四，不僅了無新意，也背叛他自己過去的主張，侯友宜當年面對重啟核四公投時，曾告訴大家「沒能力處理核廢，就沒資格用核電」，「重啟核四是假議題」，現在為了搶救總統選情，竟然不惜出賣過去的主張，全力擁抱深藍擁核派，真是政治界的渣男、幹話一哥。

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吳崢說，少部分「愛核人士」，不斷散播台灣缺電的假訊息，恐嚇台灣人民不用核能就會缺電，以台電公開的資訊來看，今年備轉容量率幾乎都在10％以上，最高來到30％左右，未來也會陸續有新的發電機組持續上線，電力供給充足無虞，而核能發電目前僅佔總發電裝置容量約5％，對整體能源發展影響有限。「不給核就完蛋」完全是被意識形態蒙蔽的不實論述。

吳崢說，侯友宜從擁抱過去拒絕的九二共識，到現在改口擁抱核電，為了拉抬自己低迷的選情，不惜連番祭出「政治幹話」，人民可以聽聽就罷，但人民的生命安全不容草率，核一、核二、核四全部都在新北市，日本福島核災時的緊急應變範圍是災變中心周圍半徑30公里的區域，如果一旦發生核能事故，整個新北市將避無可避。

吳崢說，台灣已經走過了最困難的能源轉型期，接下來還會有更多更乾淨、更安全、更符合國際共識的再生能源發電機組上線，政客為了自己的政治利益要犧牲人民安全，把台灣帶上回頭路，大可不必，也值得被所有台灣人民唾棄。

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