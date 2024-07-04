四叉貓再朝聖黃國昌老家違建 網酸：拖了一年還是藍帆布

黃國昌去年7月被爆老家有違建，去年10月聲稱「早就拆的乾乾淨淨」，不過今年5月31日（圖左）仍被四叉貓質疑，指拿到執照已經超過半年，但僅用藍白帆布將建物外圍圍起來。四叉貓今又分享現場畫面（圖右），引發網友質疑。（圖擷自臉書）

2024/07/04 10:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌去年被爆在新北市汐止的老家有違建，他稱會「拆得乾乾淨淨」，卻被質疑至今未兌現。網路紅人「四叉貓」（劉宇）今早發文，列出近1年來黃國昌的相關說法，也分享實地察看拍攝的畫面，只見照片中，建物外圍依舊包著藍色帆布，發文說「四叉貓朝聖，一周年紀念日，5樓違建拆掉了」。

「四叉貓」今上午發文分享，指在歷經近1年後，黃國昌在汐止老家的違建終於拆掉了，對此他也表示「四叉貓朝聖，一周年紀念日」。

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「四叉貓」在發文中也列出，黃國昌老家從去年被踢爆有違建以來，黃國昌的相關說法，包含去年7月7日新北市議員張錦豪爆料5樓加蓋違建，之後也爆料占用國有山坡地保育區，國有財產署北區分署也證實，國昌老家非法佔用國有地，必須在一個月內騰空返還並繳納違約金。

不過在去年7月15日，黃國昌開直播稱「蓋了32年的老家，我連一紙公文都沒收到，國產署就對媒體說佔用國有地，隔空收到主管機關的認定」、「法律上該怎麼處理就怎麼處理」、「尊重主管機關的認定」、「我正面積極面對，不會迴避」。在去年9月21日黃國昌也稱：「既存違建，新北市政府沒有要我拆，我自己拆，我整棟拆得乾乾淨淨的」。

不過去年12月14日四叉貓到現場朝聖，當時卻發現黃國昌只有拆除占用國有地的部分，對於黃聲稱「拆得乾乾淨淨」感到令人失望。同一天黃國昌也立刻開直播砲轟四叉貓，並稱「拿到拆除執照以後，接下來要提拆除計畫」、「還要去做鄰損鑑定，現在正在做鄰損鑑定」。

今年1月25日黃國昌又稱，「汐止老家透天厝在整棟拆得乾乾淨淨之後，會立一座感謝民進黨德政紀念碑」，之後於2月26日黃國昌說，收到拆除計畫許可核准的通知。不過在3月12日四叉貓再度朝聖，並指「黃國昌終於開始拆房子」，同時也提醒黃「今天是拆除執照發下來滿4個月紀念日」。對此黃國昌則酸「位在新北市汐止的老房子，大概有百分之十是既存違建」、「如果有人要躲在路邊拍，台灣是自由的社會，他不會阻止對方」。

今年5月31日四叉貓再度分享照片，指當時拿到執照已經超過半年，但畫面中可看到，只有用藍白帆布將建物外圍圍起來。他也猜測黃國昌可能會說「一定是這陣子缺工」。

今年6月5日黃國昌則是又稱「房屋拆除工程受阻，主要是因為不明電表問題尚未解決」，並砲轟「綠營側翼搞不清楚狀況，就不要信口開河」。今日上午四叉貓則分享他到現場查看的畫面，只見照片中在建物外圍依舊包著藍帆布，在發文底下網友紛紛留言酸「拖了一年，還是藍帆布」、「違建拆了一年還在拆」、「說好的『整棟拆得乾乾淨淨』呢？」、「咦？沒有整棟拆喔？那大概是看不到紀念碑了」、「黃國昌～辦事效率真差」、「違建好難拆，今天值得紀念」、「何時要立碑？」、「別人拆一個禮拜可以拆掉的東西，硬要拆一年，這當中會不會有官商勾結的問題 （國昌口吻）」。

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