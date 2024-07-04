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黃國昌要求立法院延會 林俊憲：想趁違憲判決前搶用擴權法案

民進黨立委林俊憲。（資料照）

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/07/04 10:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌6月28日受訪表示，民眾黨將在7月12日提案要求立法院再度延會，國民黨團總召傅崑萁打臉說「不可能」。對此，民進黨立委林俊憲表示，民眾黨就是想趁違憲判決前趕快使用擴權法案的權力啦！

林俊憲在臉書PO文，用設計台詞諷刺說：「傅崐萁的『翻譯蒟蒻』：我們要脫離戰場止損了，不陪你們玩啦！以國民黨立場來說，傅總召的決策很合理，畢竟他們不是靠聲量和立法院IVOD（議事轉播隨選視訊）維生，現在這節骨眼上，恨不得大家忘記他們的存在，降低仇恨值，而且，魔鬼藏在細節裡，民眾黨主張的延會理由，例如人事同意權等等，過去慣例多是透過臨時會來處理，為什麼他們一定要用延會的方式呢？」

林俊憲指出，因為「臨時會」依法必須在召開前就確定主題，不能隨意變動，但「延會」視同一般會期繼續，什麼議案都可以討論，「所以，大家猜到他們想幹嘛了嗎？就是想要趁違憲判決前，趕快使用擴權法案的權力啦」！

林俊憲直言，其實這次延會到7月中，已經是歷史上數一數二長的會期了，還有議題沒處理完，那就開臨時會，不要節外生枝，「而且我最不解的是，怎麼『院會一直缺席不投票的』反而在喊要延會呢」？

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