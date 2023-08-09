綠營批重啟核四「打臉」自己 侯辦：強調「核安」從未反核電

國民黨總統參選人侯友宜（左二）9日在競選辦公室議題組召集人柯志恩（左一）、國政顧問團召集人杜紫軍（右二）陪同下召開記者會，公布其能源政策。（記者塗建榮攝）

2023/08/09 17:02

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今公布能源政策，主張以核能作為減碳能源，若當選將完成核一、核二、核三檢修及延役，另在安全無虞條件下重啟核四，引起綠營撻伐，質疑侯被深藍綁架、「打臉」過去自己，走回前總統馬英九的「9.2％老路」；侯友宜競選辦公室回擊，侯友宜從未反核電，強調缺電才是民眾切身之痛，過去的說法與態度都是強調「核安」的重要性。

侯辦表示，「真缺電」才是民眾切身的痛苦與疑慮，過去蔡英文總統擔任行政院副院長時，曾表示核四廠一定要蓋完，現在的民進黨總統參選人賴清德也稱要把核電機組維持緊急使用。難道民進黨只准自己雙標，卻不准侯友宜負責任的提出穩定供電之道？民進黨立委對侯友宜的惡意攻擊，多流於謾罵抹黑，低級又不入流的程度可見一斑。

請繼續往下閱讀...

至於立法院民進黨團質疑侯友宜支持核能，是被「深藍」綁架。侯辦表示，運用核能來減碳，是世界的潮流趨勢，無論美國、日本、南韓、英國、法國等國家，都在繼續或增加核能使用，按照民進黨的邏輯，那這些國家難道也是在深藍的陣營之列嗎？支持核電的日本前首相麻生太郎正在台灣訪問，也拜會了賴清德，難道賴是與一位被深藍綁架的日本友人見面嗎？

至於核廢料存放的問題，侯辦表示，已經清楚說明會參考國際先進國家的做法，也會按照國際最專業與科學的方法來處理，例如芬蘭、美國等國家都是將高階核廢料固化或濃縮後，埋到地底深處存放。至於民進黨批評新北市府在處理核一、核二廠的乾式儲存槽的拖延問題，新北市府的態度也相當清楚，尊重法院的判決，也希望台電儘快將水保計畫送回新北市府，以利後續作業。

有關民進黨質疑侯友宜2016年稱「一定要讓核一、核二準時除役」，2019年說「重啟核四是假議題」，2021年提到「核廢料沒解決怎能用核電」侯辦表示，侯友宜從未說過反對核電，而是強調「核安」的重要性，民進黨無須刻意扭曲與誣衊，核一、核二、核三檢修、安全延役及運作，在安全無虞下，推動核四安全重啟才是其主張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法