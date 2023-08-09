條列侯友宜過往核電發言 戴瑋姍：「侯參選人」打臉「侯市長」

戴瑋姍表示，侯友宜未辭新北市長，就該對市民負責，不要天真以為市民會同意早就超過運轉年限的核一、核二延役。（戴瑋姍提供）

2023/08/09 18:14

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（9）日發表能源政見，主張重啟核四，核一、核二、核三則要延役，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人戴瑋姍在臉書發文指出，侯友宜過去主張核一、核二準時除役，2021年更曾主張核廢料沒有解決「怎麼能用核電」，如今政見讓北北基700萬居民暴露於風險之中，更是「侯參選人」打臉「侯市長」。

戴瑋姍說，2016年時任新北副市長侯友宜要求核一、核二準時除役，2019年侯打臉前高雄市長韓國瑜核四是「假議題」、沒有核安就沒有核電，2021年也曾表示核廢料沒有解決，怎麼能用核電？她說，侯友宜今天提出的政見，簡直是侯友宜總統參選人打臉侯友宜市長。

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戴瑋姍指出，核一、核二現階段正在除役階段，實務上無法研議，且燃料棒乾貯設施興建工程持續被新北市府卡關，新的燃料棒該何去何從？她質問，針對核廢料，侯友宜隻字未提，難道有藍營執政縣市願意存放核廢料？新北市所有國民黨民代是否可以接受侯友宜的主張？

「即使選情告急，也不該把新北市民當成犧牲品」，戴瑋姍表示，侯友宜未辭新北市長，就該對市民負責，不要天真以為市民會同意早就超過運轉年限的核一、核二延役，「市民未來的安全，他（侯友宜）有辦法負全責嗎？」

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