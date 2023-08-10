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侯提重啟核電遭批無核廢解方 國民黨團︰到2050年還無法處理？

國民黨立法院黨團10日召開「可行之能源政策，光明與黑暗的選擇」記者會，副書記長吳怡玎（中）主持、副書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆（左）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

國民黨立法院黨團10日召開「可行之能源政策，光明與黑暗的選擇」記者會，副書記長吳怡玎（中）主持、副書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆（左）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2023/08/10 13:56

〔記者黃皓宸／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天公布能源政策，提出核一核二核三廠延役及核四廠安全重啟，讓台灣供電無虞，卻遭環團及立法院民進黨團痛批，指侯無針對核廢料處理提具體解方。國民黨團今回應，能源和技術都是漸進式成長，難道現今沒有最終處理核廢料能力，就選擇不用核電嗎？既然現在仍在處理以往至今的核廢料，至2050年還無技術處理嗎？

侯友宜昨天公告能源政策，隨即遭外界痛批，指侯無具體提出核廢料處置方式，是不負責任的政策。國民黨立委吳怡玎表示，目前全世界使用核電國家中，有能力處置最終核廢料的國家不到5％，但我們能因無最終處置場地，就不用核電嗎？

國民黨立委王鴻薇指出，政府始終不正視缺電問題，2016年以來台灣陸續發生多次大停電，各地零星跳電情況不計其數，缺電和跳電危機源自於能源配比失衡，淨零碳排是趨勢，但非核家園都跳票，加上綠電不足，請問如何達成2050年淨零碳排目標。

吳怡玎強調，現在用核電，也用再生能源，包括風力電機、太陽光電板等，在能源和技術上都隨著技術漸進式的成長，難道到了2050年，全球對核廢料還無法有效處理嗎？

至於核電廠鄰近居民抗爭，吳怡玎回應，能源規劃如核電，火力、天然氣、煤炭發電廠或光電板在設置或研議時，都要跟附近居民對話，非只有核電廠需要和周遭居民溝通，盼外界矛頭不要都指向核電廠，重點是能發多少電量，若要用其他方式來發電，需要跟更多的居民溝通。

王鴻薇則認為，不論核電或任何電廠，附近居民都會抗拒，再生能源儲電場是非常重要的，但現在也面臨很多地方上抗爭，不管是誰執政，從中央到地方，都要去努力做好協調。

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