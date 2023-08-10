國民黨團挺侯能源政策 批賴清德為選票丟掉非核神主牌

國民黨立法院黨團10日召開「可行之能源政策，光明與黑暗的選擇」記者會，副書記長吳怡玎（中）主持、副書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆（左）出席發表意見，力挺侯論述能源政策，痛批賴清德為選票拋民進黨兩神主牌。 （記者羅沛德攝）

2023/08/10 15:48

〔記者黃皓宸／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨提出核一、核二、核三安全延役及核四廠重啟能源政見，遭立法院民進黨團痛批是被「深藍」支持者綁架。立院國民黨團今反擊，除了力挺侯提出的重啟核能，國民黨立委賴士葆也痛批，民進黨總統參選人賴清德為了選舉，已把台獨、非核2個民進黨神主牌丟掉，因為侯的能源政策，已打到民進黨政府的能源痛腳。

國民黨團今於立院召開「可行之能源政策～光明與黑暗的選擇！」記者會。賴士葆表示，他認為侯的能源政策打得很好，全球現在將減碳視為主流，核能也變成能源選項之一，包括歐盟去年也通過，將核能跟再生能源當成綠能，也因全世界禁不起缺電風險，倒過來反要核電，再因煤炭、天然氣等原料供電成本越來越高，據統計台電2年共虧損4675億元，4675億元概念是全民每人就要負擔2萬元，也讓全民買單。

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賴士葆強調，侯的能源政策，相信可讓台灣渡過目前的缺電危機，核能不像瓦斯爐想開就開，要重啟需申請執照1~2年的時間，也批賴清德今年5月底曾說，若遇國安危機可有條件啟動核電的說法，也痛批賴清德為了選票，竟可丟掉民進黨在台獨、非核家園2個神主牌。

國民黨團副書記長吳怡玎則說，台電近年虧損嚴重，民進黨要掩蓋缺電事實，連歐洲商會都說台灣缺電事實，政府應向國人說明電力備轉容量率情形，用誠意解決問題;她指出，台灣不僅缺電，還缺碳排量低的乾淨電力，以核能每度電的碳排遠低於其他發電方式，是最有成本效率的發電方式之一。

吳怡玎表示，據台電發電成本，核能每度發電要花1.57元、燃氣要3.7元，她請民進黨看清楚，核電才是又乾淨、便宜，又有效率的發電。

國民黨副書記長王鴻薇也說，侯提的能源政策，是對人民、企業界以及整體經濟發展負責任的政策，指2016年以來，台灣發生數次大規模停電，區域性跳電與停電更不計其數，源自於能源配比失衡，指執政黨非核家園已完全跳票，再因綠電不足，請問如何達成2050年淨零碳排？中小企業若無綠電可用，將增加未來輸出產品成本，也讓企業營運更困難。

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