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施暴高嘉瑜案 林秉樞總刑期確定2年9月

林秉樞對高嘉瑜施暴案，高院裁定林的總刑期為2年9月，最高法院駁回抗告確定。（資料照）

林秉樞對高嘉瑜施暴案，高院裁定林的總刑期為2年9月，最高法院駁回抗告確定。（資料照）

2024/05/24 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕林秉樞施暴前立委高嘉瑜案，高等法院去年7月維持新北地院判決結果，認定林犯傷害罪判刑8月不得易科罰金，其他強制等罪判刑2年2月得易科罰金確定。然檢方拒絕林易科罰金，並向高院聲請定應執行刑，高院裁定林應執行2年9月，林提抗告，被最高法院駁回確定。

前立委高嘉瑜被林秉樞施暴等案，2021年11月底爆發後，林被逮捕並聲押獲准，共遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保。檢方偵結依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8個罪名起訴林。

新北地院認定林秉樞涉犯7個罪名、共13罪，分別為傷害、恐嚇、妨害秘密、誹謗、偽造文書、變更他人電磁紀錄、強制等，其中傷害罪判不得易科罰金之刑8月；其餘6罪均為6月以下徒刑，合計2年2月徒刑，得易科罰金78萬元。高院去年7月13日駁回林的上訴，但林並未上訴已定讞；總計林犯13罪，刑責期共2年10月。

去年林秉樞向新北地檢署報到，未獲准易科罰金，林入獄後再就刑期不准易科罰金部分，向法院聲明異議遭駁回。

後來高檢署就林秉樞定讞部分，依數罪併罰規定，向高院聲請定執行刑；林表示，他在獄中服刑已逾1年1月，也已深刻反省，請求量處較輕的刑期。

高院指林秉樞的所犯之罪均屬不同犯罪類型，且行為態樣、手段及動機均不同，並審酌施以矯正的必要性及回歸社會的可能性，對林裁定13罪應合併執行2年9月徒刑確定。林不服抗告，被最高法院駁回定讞。

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