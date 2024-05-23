為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警政署長交接 刑事局偵查隊長發文暗指「終於..滾去山上」

刑事局陳姓偵查隊長臉書PO文惹議。（記者邱俊福翻攝）

刑事局陳姓偵查隊長臉書PO文惹議。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/23 20:09

首次上稿 19:31
更新時間 20:09 新增申誡1次處分

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天舉辦卸新任署長交接典禮，卸任署長黃明昭將升任國安局副局長，警界卻在此時瘋傳一則刑事局陳姓偵查隊長的臉書貼文，痛批某人任內的措施與用人哲學，「終於..滾去山上」等，引發爭議，刑事局經查為陳員一時情緒性發言，非刑事局立場，目前針對言行不檢、影響警譽展開調查，申誡1次。

台大電機博士班榜首竹科工程師 被詐怒考警察特考

這名陳姓偵查隊長曾考取台大電機工程學系博士班榜首，原是竹科工程師，因被假檢警詐騙集團騙了9.5萬，放棄百萬年薪考取警察特考，過去在刑事局都是偵辦資訊方面的刑案。

昨晚，陳員突然在臉書發文，「禍害警界、德不配位」，對於詐騙金額破千億上看兩千億，結果只是欺上瞞下，陞職也只用自己人，只要有負面新聞，就舉辦專案，且內文不僅署名，還PO上這禮拜他發布的新聞照片、影片。

陳員PO文後不久就刪除，仍被人截圖，今天於警界廣為流傳，許多員警看到，認為是「影射」今天剛卸任的署長黃明昭，但對其行為，部分員警相當不以為然，認為可以對長官措施、人事進行評論，但不該有情緒性謾罵攻擊行為。

刑事局：申誡1次

刑事局督訓科得知後，已約談陳員，目前依警察人員獎懲標準中，言行失檢、影響警譽進行調查，申誡1次處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警政署凍結帳戶？詐團假傳票寫錯露餡 警保住男16萬血汗錢
2024/05/11 10:24

警政署凍結帳戶？詐團假傳票寫錯露餡 警保住男16萬血汗錢
檢察官接受「八八會館」招待、放行潛逃 監院糾正法務部、新北地檢
2024/05/15 13:11

檢察官接受「八八會館」招待、放行潛逃 監院糾正法務部、新北地檢

女神代言美白保養品 驚爆得獎內幕！
警政署八極拳高手陳金藤 將任總統侍衛室主任
2024/05/05 16:42

警政署八極拳高手陳金藤 將任總統侍衛室主任
警政署舉行春祭典禮 署長黃明昭弔祭警察英靈
2024/04/02 16:01

警政署舉行春祭典禮 署長黃明昭弔祭警察英靈

ASML翻轉林口 這區讓Ａ9地位不保？
中市賭博大掃蕩績效全國第2 警局長李文章：現階段聽起來很諷刺
2024/05/11 21:21

中市賭博大掃蕩績效全國第2 警局長李文章：現階段聽起來很諷刺

黃明昭調任國安局副局長 北市警局長張榮興陞任警政署長
2024/05/20 18:01

黃明昭調任國安局副局長 北市警局長張榮興陞任警政署長
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播