警政署長交接 刑事局偵查隊長發文暗指「終於..滾去山上」

刑事局陳姓偵查隊長臉書PO文惹議。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/23 20:09

首次上稿 19:31

更新時間 20:09 新增申誡1次處分

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天舉辦卸新任署長交接典禮，卸任署長黃明昭將升任國安局副局長，警界卻在此時瘋傳一則刑事局陳姓偵查隊長的臉書貼文，痛批某人任內的措施與用人哲學，「終於..滾去山上」等，引發爭議，刑事局經查為陳員一時情緒性發言，非刑事局立場，目前針對言行不檢、影響警譽展開調查，申誡1次。

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台大電機博士班榜首竹科工程師 被詐怒考警察特考

這名陳姓偵查隊長曾考取台大電機工程學系博士班榜首，原是竹科工程師，因被假檢警詐騙集團騙了9.5萬，放棄百萬年薪考取警察特考，過去在刑事局都是偵辦資訊方面的刑案。

昨晚，陳員突然在臉書發文，「禍害警界、德不配位」，對於詐騙金額破千億上看兩千億，結果只是欺上瞞下，陞職也只用自己人，只要有負面新聞，就舉辦專案，且內文不僅署名，還PO上這禮拜他發布的新聞照片、影片。

陳員PO文後不久就刪除，仍被人截圖，今天於警界廣為流傳，許多員警看到，認為是「影射」今天剛卸任的署長黃明昭，但對其行為，部分員警相當不以為然，認為可以對長官措施、人事進行評論，但不該有情緒性謾罵攻擊行為。

刑事局：申誡1次

刑事局督訓科得知後，已約談陳員，目前依警察人員獎懲標準中，言行失檢、影響警譽進行調查，申誡1次處分。

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