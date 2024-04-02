警政署舉行春祭典禮 署長黃明昭弔祭警察英靈

警政署今天上午於台北內湖警察公墓舉辦「113年春祭歷年因公殉職暨病故警察人員」典禮，由署長黃明昭率警察同仁代表、家屬祭悼追緬。（記者邱俊福翻攝）

2024/04/02 16:01

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天上午於台北內湖警察公墓舉辦「113年春祭歷年因公殉職暨病故警察人員」典禮，由署長黃明昭率警察同仁代表、家屬祭悼追緬，告慰已故警察們盡忠職守、伸張正義之英靈，而因公殉職的基隆員警蘇昱鴻牌位也安奉在警察公墓，黃明昭特別上前對蘇員家屬慰問致意，並對蘇父希望就讀警專的女兒畢業後能分發到航警局，表示會給予協助。

警政署表示，內湖警察公墓逐步推動「公墓公園化」政策目標，致力改善園區各項設施及環境綠美化，且將持續向行政院爭取經費，規劃更新塔櫃及靈位牌，打造莊嚴肅穆追思園地。

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此外，為增加葬厝量能、提升服務品質及照顧中南部地區員警，已研訂「警察公墓南區分址中長程個案興建計畫」，陳報主管機關審議中，將可擴大照護消防、海巡人員，以撫慰警察先賢先烈犧牲奉獻之精神。

另為表彰各警察機關歷年因公殉職員警對國家社會之貢獻，並提供員警、遺族及民眾緬懷悼念之處所，歷經年餘之規劃籌設，自今年於該署「警察史蹟館」增設「捍衛治安、警之典範」因公殉職警察人員紀念專區，將他們英勇事蹟永存警史供人留念。

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