中市賭博大掃蕩績效全國第2 警局長李文章：現階段聽起來很諷刺

台中市警察局長李文章。（翻攝自台中市議會YT）

2024/05/11 21:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕刑事局三線二星警政監林明佐在擔任台中市刑大大隊長期間涉洩密給博弈集團，民進黨市議員林德宇表示，警察局目前最應提振鼓勵第一線警察辦案士氣，警察局長李文章表示，這段時間警政署辦全國查緝賭博大掃蕩，台中市績效全國第2名，現階段聽起來也許很諷刺，但士氣部分應會持續維持。

林德宇表示，林明佐涉嫌貪汙、洩密案，這個案件不管是局長、督察長、現任的副局長，抑或是當時任主管個人職務去留是一回事、有沒有自行處分是一回事，但是經過違法案件之後，基層第一線包括刑警大隊、各分局所屬的偵查隊，目前第一線同仁的辦案士氣如何？有沒有因此被打了一記悶棍？

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林德宇說，絕大多數警察奉公守法兢兢業業在辦案，但是在發生社會關注案件後，警察局長應該要關心第一線偵查隊同仁的士氣、給他們加油，請他們一定要堅持到底。

林德宇強調，個案已在檢調偵查當中，所以該怎麼處理就怎麼處理，要鼓勵警察同仁不要因為個案而影響辦案士氣，重建市民對警察辦案信心，也應加強督察系統對於警察風紀的作為，尤其對現職人員，有無和這個案涉案人員，不管是傳訊或交保的人有關聯與否，都應要去做加強釐清，不希望有第二個案例在局長任內爆發。

警察局長李文章表示，這段時間警政署辦了全國查緝賭博大掃蕩，台中市是全國第2名，現階段聽起來也許很諷刺，因為台中市有員警牽涉到賭博洩密的案件，同一個期間在辦賭博大掃蕩台中市的績效是六都第二，所以士氣的部分應會持續維持。

林德宇指警察局目前最應提振鼓勵第一線警察辦案士氣，也要加強督察警察風紀。（記者蔡淑媛攝）

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