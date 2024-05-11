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警政署凍結帳戶？詐團假傳票寫錯露餡 警保住男16萬血汗錢

詐騙集團假傳票寫錯露餡。（讀者提供）

詐騙集團假傳票寫錯露餡。（讀者提供）

2024/05/11 10:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕警政署凍結帳戶？詐騙集團假冒警政署以Line通訊軟體傳送台北地方法院檢察署假傳票，誆騙高雄市一名王姓男子觸法將被凍結存款，要求他提領16萬元存放到指定帳戶，可以阻止帳戶被凍結，王男信以為真上銀行照辦，警方發現假傳票名稱不對，警政署也不會要求回報動向，戳破假檢警詐騙手法，保住王男16萬元血汗錢。

高雄市一名王姓男子（60歲）昨接獲詐騙電話，對方自稱苓雅區公所和新興警分局自強派出所電話，稱有人拿王男身分證去銀行要開戶，但因為不是本人被銀行擋下，帳戶已遭警方凍結，隨後又假冒內政部警政署以Line傳送假台北地方法院檢察署刑事傳票給王男，誆騙他觸法是被告，台北地檢署將凍結他的銀行帳戶。

假警政署稱可以幫忙阻止帳戶被凍結，要求王男到銀行，將銀行帳戶內存款16萬元都提領出來，再存到假警政署提供的指定帳戶，提醒王男偵查不公開要落實保密，情緒整理好不要那麼激動，還要求記得回報動向。

王男竟信以為真，到鳳山區五甲二路一間銀行領錢，行員發現王男疑似遭到詐騙報警，南成派出所副所長賴豪君、警員鍾嘉昇、洪世唐、舒啓瑋到場後，王男出示手機Line內容，警方確認為假警政署傳送台北地方法院檢察署假刑事傳票。

警方表示，這是典型假檢警詐騙手法，台北地方法院檢察署傳票名稱也不對，正確傳票單位應該是台北地方法院刑事傳票，或是台北地方檢察署刑事傳票，且檢警公文書送達有正確方式，而非單以照片傳達，也不會要求民眾回報動向，切勿聽信詐騙集團說法。

警方提醒王男務必仔細查看、小心求證，才能慎防被騙，不要緊張、不要聽信對方所說，如果繼續與對方聯繫，聽從對方指示匯款或存款至指定帳戶，就會被騙走錢財，王男感謝警方幫忙，及時攔阻詐騙，保住他的血汗錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方保住王男16萬血汗錢。（讀者提供）

警方保住王男16萬血汗錢。（讀者提供）

詐騙集團假冒警政署，要求王男匯款到指定帳戶。（讀者提供）

詐騙集團假冒警政署，要求王男匯款到指定帳戶。（讀者提供）

詐騙集團假冒警政署，要求王男偵查不公開要落實保密，情緒整理好不要那麼激動，還要求記得回報動向。（讀者提供）

詐騙集團假冒警政署，要求王男偵查不公開要落實保密，情緒整理好不要那麼激動，還要求記得回報動向。（讀者提供）

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