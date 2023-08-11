坦言思考參選能不能改變台灣 郭台銘鬆口：準備好就會向大家宣布

鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，近期前往不同地方視察，引發外界猜測是否參選總統，他今中午前往南門中繼市場與攤商互動。（記者劉信德攝）

2023/08/11 14:40

〔記者楊心慧／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，近期前往不同地方視察，引發外界猜測是否參選總統，他今中午前往南門中繼市場與攤商互動，被問到是否參選時表示：「我覺得我要問我自己，我參選能不能改變台灣，能不能把台灣從戰爭的邊緣拉回來」，但他並未否認要參選，並說團隊將會整理一些東西，也一定會在適當的時機、準備好就會向大家宣布。

郭台銘表示，他走遍台灣很多地方，發現台灣有很多問題，大家一直在問他什麼時候參選，但他要問自己「參選能不能改變台灣？能不能把台灣從戰爭的邊緣拉回來，把台灣從亞洲的彈藥庫變成亞洲、世界的科技島」，他去美國也談這個，認為要有下一步的和平倡議，因為沒有和平經濟就不會好。

請繼續往下閱讀...

郭台銘強調，他是政治新鮮人，但政治新鮮人才能夠看到問題，他從企業界出身，可讓政府有效率，舉例來說公務人員薪水都是齊平式，每年2至3％怎麼抗通貨膨脹，認為公務員的薪水應增加，才能提高KPI，政府的決策要透明。

郭台銘說，他若真的要替老百姓做點事，就要讓台灣有不一樣的面貌，希望能夠幫台灣政府讓老百姓、納稅人生活得更好，經濟發展的更有國際觀，不要打仗，讓政府社會更清廉。

郭台銘質疑現在花很多錢做軌道建設，他告訴新竹市長高虹安：「要知道現在哪些運動場、幼稚園，未來找不到學生」，他今天會講這些都是自己有感而發，「所以大家不要老是問我同樣的問題，我準備好就會和大家宣布。」

針對參選什麼時候和大家說，郭台銘認為台灣的問題還蠻多的，「我要到處去看，我看哪個不夠，讓我好好看一看，我的團隊整理一些東西，我一定會選適當的時機，大家如果希望台灣改變，我還是一句老話，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望。」

鴻海創辦人郭台銘今中午前往南門中繼市場與攤商互動。（記者劉信德攝）

郭台銘今天並未否認要參選，並說團隊將會整理一些東西，也一定會在適當的時機、準備好就會向大家宣布。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法