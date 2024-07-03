澎湖漁船遭中國海警扣押 金門人熱議這樣說

澎湖大進滿88號漁船（左）被押到中國晉江市圍頭港。（讀者提供）

2024/07/03 23:09

〔記者吳正庭／金門報導〕澎湖漁船「大進滿88號」昨晚（2日）遭中國海警登檢押回。手機社群流傳「第3號令」指稱中國海警可視狀況，登檢（扣留調查）外國籍船隻，呼籲釣友不要出線作業。海巡署金門海巡隊今天依勤務出海巡弋，暫無異狀。

澎湖籍漁船遭中方登檢扣押，金門地方高度關切，尤其金門海巡隊當晚護漁心切，為搶救「大進滿88號」，無畏船體噸數遠小於中國海警船，「深入敵營」，一度只離「大進滿88號」1.6浬，最後基於尊重對方領海基線，避免升高衝突而折返，雙方對峙過程令人捏一把冷汗。

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金門區漁會一早通知漁友，切勿違法越界作業。手機社群則流傳「第3號令」，也就是中國6月15日生效的「海警3號令」，本來是專門針對強化南海主權，這次也在社群被用來提醒，中國海警可視狀況，登檢（扣留調查）外國籍船隻，請釣友不要出線作業。

行政院指出，此案是我國漁船闖入休漁期的中方水域作業，遭中方執法；再次提醒漁民不要有違反中方有關伏季休漁規定，也呼籲中方體恤漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，盼能儘快釋放我國人船。對此，金門有地方人士指出，行政院的發言中肯，秉持同理心，對於兩岸下一步處理此事件會有加分作用。

金門漁民說，金門、廈門海域並沒有明顯標出「中線」，但大部分漁民都知道，過了「那裡」就不能再往前。也有人說，金門黃魚的汛期，中國漁船越界會被海巡隊查捕，現在台灣船在中國休漁期闖入作業，人家會不抓嗎？還有民眾私議，大進滿88號「0702」事件和中國快艇越界金門海域翻覆的「0214」事件類似，未來處理的模式會不會成為兩岸相互比照辦理的「對照組」？值得觀察。

海巡署艦隊分署金門海巡隊依勤務出海巡弋，暫無異狀。 （記者吳正庭攝）

手機社群流傳的「第三號令」，提醒釣友中國海警可視狀況，登檢（扣留調查）外國籍船隻，籲請釣友不要出線作業。（讀者提供）

澎湖大進滿88號漁船遭中國押往圍頭港事件後，海巡署金門海巡隊隊員依勤務出海執行巡弋任務。（記者吳正庭攝）

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