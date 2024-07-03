中國海警動作變大 海巡署：漁民需提高警覺 也將加強巡邏

我漁船遭中國海警登檢扣押，海巡署副署長謝慶欽召開記者會說明。（記者邱俊福攝）

2024/07/03 15:22

〔記者邱俊福／台北報導〕針對我國澎湖籍漁船「大進滿88號」，昨晚在中國深滬外海水域作業遭中國海警登檢帶回扣押事件，海巡署副署長謝慶欽表示，中國日前發布海警局第三號令後，各處生事狀況變多，動作變大，異於以往，伏季休漁期也全面強制執法，提醒往來台灣附近海域船隻與漁民，需提高警覺，海巡也將加強海上巡邏、全面提升執法巡護作為。

謝慶欽表示，今年1至6月，中國海警船編隊行經我金門禁限制水域滋擾行動，已高達29次，近期伏季休漁期間，僅南海地區共驅離外籍漁船達138艘次、登檢14艘次，查扣1船10人，昨天在釣魚台附近海域也騷擾日本漁船，狀況不斷。

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而「大進滿88號」漁船遭登檢查扣的案發地點，為中國領海，也是中國公布的伏季休漁期水域內，據被查扣的船東表達，近幾天中國海警船已向他們廣播宣導，禁止在休漁期捕魚，直至昨天突然遭登檢查扣。

目前將請漁業署持續加強宣導，在伏季休漁期內，漁民避免到中方相關水域作業，至於被查扣的「大進滿88號」漁船有2名台籍、3名印尼籍漁工，已透過陸委會循兩岸管道進一步了解狀況，並呼籲中方儘快說明登檢查扣的原因，以及儘速釋放人、船。

謝慶欽並說明，「大進滿88號」漁船被查扣的地點非我常態性執法、護漁的水域，也已超過海巡雷達偵蒐範圍，就過去違反中國伏季休漁期規定遭查扣的案例，中方將進行違規的事實查核後，逕行開罰，隨即釋放人、船。

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