畫面曝光！大進滿88號遭中國扣押 澎湖政界搶救總動員

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，目前扣在中國福建晉江圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

2024/07/03 12:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警強行登檢扣押，澎湖政壇動員營救，立委楊曜、縣長陳光復、縣議會議長陳毓仁等都設法透過各種管道救援。大進滿88號被押在中國福建圍頭港的畫面也曝光！

楊曜督促政府盡快啟動兩岸司法互助協定、陳光復呼籲盡快解救人船返鄉、陳毓仁透過管道以救人為優先，黨派不同，面對此事件，一切以澎湖漁民權益為重。

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中國海警船2日晚間扣押澎湖籍漁船大進滿88號，並強行帶回中國福建圍頭港，案發後，出身澎湖西嶼的楊曜就積極奔走，聯繫海基會、海保署、行政院等相關單位，展開營救工作，他強調，當務之急是啟動兩岸司法互助協定，尋求司法途徑將人船救回，將密切注意後續事態發展，督促政府相關部門積極營救。

陳光復表示，漁民出海作業看天吃飯，政府部門應盡速提出對策，營救漁民返鄉，同時也應針對兩岸漁業作業區達成協議共識，才能確保未來不會重蹈覆轍，不會造成我國漁民人心惶惶。

陳毓仁在台中出差，昨晚接獲消息後，就與船東取得聯繫，但情況不明，今（3）日再請他父親、澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全趕往西嶼與船東聯繫，並透過管道與中國福建當局聯繫，確保船員平安，一切以營救船員為優先，但也呼籲兩岸盡快建立漁船作業機制，才不會日後衍生類似漁權糾紛，導致兩岸擦槍走火，造成嚴重的後果。

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，引起漁民人心惶惶。圖為同船隊的大進滿8號漁船。（記者劉禹慶攝）

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