為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中方登檢澎湖漁船 行政院籲儘快釋放人船

有關我國澎湖漁船越界補魚遭中方登檢扣押一事，行政院發言人陳世凱今（3）日表示，期望中方儘快釋放我國人船，確保人員平安。（資料照）

有關我國澎湖漁船越界補魚遭中方登檢扣押一事，行政院發言人陳世凱今（3）日表示，期望中方儘快釋放我國人船，確保人員平安。（資料照）

2024/07/03 13:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕有關我國澎湖漁船越界捕魚遭中方登檢扣押一事，行政院發言人陳世凱今（3）日表示，本案係我國漁船闖入休漁期的中方水域作業，因此遭遇中方執法，我們也再次提醒漁民提高警覺，不要有違反中方有關伏季休漁規定的情形，同時也呼籲中方體恤漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，期望中方儘快釋放我國人船，確保人員平安。

陳世凱指出，我國遭到帶走的漁船，是在晉江深滬11海哩遭中方登檢扣押並帶往金門東北方的圍頭港，由於事發地點在中方管轄海域內，經確認登檢地點也位處中方水域，因此遭中方出動8艘海警船包圍取締。而我國海巡單位基於保護國籍漁船、漁民作業安全，在第一時間馳援協處，後因深入對方水域，為免升高衝突，故而停止緊追，並全程注意確保相關水域作業我國船隻安全離開。

陳世凱表示，由於農業部漁業署已於今（2024）年5月發文予全國漁會有關中方「2024年海洋伏季休漁制度」相關資訊，該海域自今年5月起即進入休漁期，再次提醒我國漁民莫涉犯違規、違法風險，同時也呼籲中方不要將漁民單純違規行為，升高不必要手段、引起漁民不安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
我漁船越界被中方強行扣押 藍委許宇甄：總統應拿出對策
2024/07/03 11:14

我漁船越界被中方強行扣押 藍委許宇甄：總統應拿出對策
畫面曝光！大進滿88號遭中國扣押 澎湖政界搶救總動員
2024/07/03 12:00

畫面曝光！大進滿88號遭中國扣押 澎湖政界搶救總動員

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
我漁船遭中方強押 漁業署長張致盛：不要為難漁民
2024/07/03 12:10

我漁船遭中方強押 漁業署長張致盛：不要為難漁民
海巡署公布澎湖漁船遭登檢位置圖 籲中方勿以政治因素處理
2024/07/03 11:20

海巡署公布澎湖漁船遭登檢位置圖 籲中方勿以政治因素處理

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播